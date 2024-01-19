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自由廣場》民眾黨沒能力監票卻說人作票

2024/01/19 05:30

◎ 王洲明

選後近一週了，「作票」疑雲還在持續延燒！

開放、透明的投開票作業已行之有年，民眾黨自己沒能力「全面」推派監察員進入投開票所，支持者卻一再質疑「作票」，只會讓多數國人恥笑！

這次全國共設置一七七九五個投開票所，三組正副總統候選人可「各推一名監察員」進入票所「監票」。選前，辦理出席工作人員講習（發給二百元車資）、並發放「工作人員手冊」人手一本。投開票當天由中選會支給二二○○元監票工作費。

以台中市為例，設一九○二處票所，國民黨推薦一九○二人（一百％）、民進黨推薦一八七七人（九九％）、民眾黨推薦二五九人（十四％）。民眾黨連都會區都無法推出監票人員（幾乎放棄），其他縣市可想而知！

民眾黨在選前的幾場造勢晚會，人山人海的場面讓各界震驚，加上黨內內參民調，讓支持者以為「打敗藍綠，勝利在望」！

很可惜，晚會散場後，民眾黨無力組織群眾，以致支持者不知道（一）要到哪裡拿傳單散發？（二）到哪裡持標語站路角搖旗吶喊宣傳？（三）要到哪裡報名「擔任投開票所的監票」工作？

阿北只重視網路「空軍」，卻無力與放棄組織其激情、自動、免費的支持者，以致造勢晚會後的「白軍」變成一群無俚頭的烏合之眾，可惜！

網路的作票疑雲，從影像看來只是沒有完全依照「標準開票作業程序」的瑕疵。民眾黨自己沒能力去監票，卻懷疑作票，柯文哲的「政黨組織」要加油啦！

（作者從事選務經驗近卅年，曾獲中選會頒發「二等獎章」）

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