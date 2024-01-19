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自由廣場》作票之亂 柯文哲有責澄清

2024/01/19 05:30

◎ 邱炳進

明明柯文哲輸給賴清德的票數多達將近一百九十萬票，選後卻有意無意的操作，隨著抖音的認知戰起舞，暗指總統大選有作票之嫌，藉此企圖掩飾選前泡製民眾黨內參民調「超侯趕賴」的澎風假象，這種明知實務上絕無作票可能，擧世民主陣營讚揚的公正透明選舉，卻被抖音形塑成不堪的作票，對全體台灣人造成傷害。

一個成熟穩重的政治人物，選戰失利，應該首先檢討失敗原因，何以多數選民未支持我？鑑往知來，徐圖下次再戰的底氣，柯文哲卻不此之圖，他明知，在台灣的總統大選，眾目睽睽之下，豈有作票的可能！輸給賴清德近一百九十萬票，眼見「作票說」不被社會大眾認同，轉而怪罪年輕人的投票率太低來墊背。

選前民調，十之八九預測柯文哲是「老三」，倒是他獲得三六九萬票，頗令人意外，有不少台灣人浩嘆，這種毫無中心思想，也沒有政治誠信，說話顛三倒四的人，怎麼會有如此多票？欲當國家元首，必須成熟穩健，誠信為要，柯文哲從政以來，不具領導者風範，市府局處首長離他而去者，如過江之鯽，身邊諸多幕僚，也因了解而分開，台北市執政八年，市民最暸解他施政成效，所以總統大選台北市民給他「死當」的票數，每個行政區、每個里，柯都落居老三，顏面無光，據說他在新竹市成長到大的里，居然也輸給賴清德，由此可見其為人也。

柯的本命區只剩「廿至廿九歲」的年輕人，但這些年輕人的社會歷練越充足，對柯的忠誠度必隨年歲而遞減，年齡越長，心態越成熟，就會越不支持柯，這都是柯文哲心知肚明而須面對的難關。

柯的信徒大多年輕人，尤其是國高中生，因其閱歷不足，信息來源不乏抖音，他們甚至向父母反映，謂此次總統大選，阿北是被做掉了，才沒當選，如此離譜的認知，真是令人髮指。

面對此荒腔走板的不實指控，柯文哲不是路人甲，他有責任也有義務導正視聽，絕不能視而不見，而戕害了台灣的民主饗宴。

（作者是教職退休）

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