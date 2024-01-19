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自由廣場》化解社會對立是各政黨共同責任

2024/01/19 05:30

◎ 陳唐山

選後網路突然出現大量質疑選舉舞弊的影音資料，支持民眾黨的網紅和選民未經舉證就認定政府「作票」，沒投票權的國中生甚至嗆聲要「好好教訓作弊的民進黨」！這種現象映襯出許多網路使用者欠缺獨立思考的判斷力，更突顯政治勢力「默許」年輕世代陷入躁動不安的情緒，將導致民主政治運作萌生危機。

假訊息滿天飛的網路亂象，各界討論已多，更值得留意的是政治人物撩撥對立情緒的議題。平心而論，民眾黨若能營造出擘劃青年願景的政黨形象，進而獲得年輕人的青睞，就顯示該黨是一個有未來性的政黨，他黨除了提出具體政策進行良性競爭，也只能尊重。弔詭的是，支持柯文哲的年輕群體中卻不乏敵視其他社會群體的怪現象，這就必須深究了。

柯文哲自承崇拜毛澤東，觀察他從政以來反覆不定的軌跡，不難發現其確有師法毛澤東的意念；特別是聯合次要敵人、打擊主要敵人的策略，充分展現出不問理念、只求目標的戰術運用，從而遊走國民黨和民進黨之間，交互運用這些戰法，先與民進黨合作拿下台北市長，再意圖聯合國民黨下架民進黨，頗有幾分毛澤東的況味。

再來，就是階級鬥爭的意識形態，似也悄悄鑽進台灣社會的深處伺機而動。這次大選，旅居北美的中國民主人士組成華文自媒體觀選團，他們深入觀察各政黨造勢活動後發現「某個黨對年輕人的鼓動，完全複製了中共早期發動群眾的手法」。因為中共剛開始就是告訴年輕人，只要跟著共產黨，就可以擁有他們想要的一切，接著煽動勞農階級鬥垮地主和資本家，再來就是發動文化大革命。這種悲劇是身歷其境的中國人無法從內心抹除的惡夢，當今台灣社會卻隱伏著階級鬥爭的幽靈，令人不寒而慄。

當然，一種政治現象的湧動必然存在著對應的社會心理，年輕世代的不滿，確實應該重視。政府也不能光看GDP的成長而沾沾自喜，更應重視分配不均的社會正義問題；各政黨更應站在謀求人民福祉的整體角度集思廣益，澈底檢討問題的成因和解決之道，進而強化社會安全網的政策，全面調和各群體的利益，而非陷溺在黨利黨略的追逐，卻任有心人操作仇恨意識在小草間蔓延。

（作者是前外交部長、智庫董事長）

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