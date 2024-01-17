自由廣場》票多的贏 賴是相對多數的總統

◎ 鍾國傑

從賴清德在二○二四總統大選獲勝後，在野黨及部分媒體就提出所謂「雙少數總統」的名詞。

這次選舉，賴清德贏得相對多數的四十．○五％得票率順利當選成為中華民國台灣第十六任總統，卻被有心人士或媒體馬上稱為是「少數總統」；然而在民主的選舉制度下，多贏一票也是贏！記不記得二○一九年韓國瑜曾經說過「選舉最大的祕密就是票多的贏、票少的輸」？

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只要依照制度贏得選舉就可以取得四年的執政權，這是一種「贏者全拿」的民主遊戲制度，不管你甘不甘心！也就是說，不論你的對手拿到多少選票，勝選者就有機會在接下來的四年依自己的施政理念為全民服務，並且在任期完的四年之後，再一次接受選民的檢驗。所以希望民進黨以及賴清德準總統不要被這種偽命題所牽制！

再來，提到立法院，沒有任何一個政黨贏得半數以上的席次，也就是沒有任何一個政黨是多數黨，何來民進黨是少數黨之說？

未來四年的立法院運作，不論是法案或者是預算，都應該是各個政黨以及每位立法委員針對國家的利益以及選民的托付做充分的討論並且做出最佳的表決。任何政黨或立法委員，如果有違背國家利益、甚至出賣國家機密，做出損害國家安全及前途的行為，媒體以及人民都應該加以嚴密監督、司法單位也應該秉公依法調查以及處理，來防止這類的行為才對！

因此，對於提出「雙少數總統」的部分媒體及政治人物，對於其居心在此提出強烈的譴責與抗議！

（作者是醫師，台北市民）

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