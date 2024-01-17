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自由廣場》何去何從 總統大選連三敗的國民黨

2024/01/17 05:30

◎ 林子堯

自二○一六年以來，中國國民黨總統大選已經三度落敗，且三次都以「九二共識、戰爭與和平、反台獨」作訴求，三次都遭民意否定。國民黨也是三度以甫當選市長的人選，作為總統候選人而皆遭否決。尊重民意更應當是國民黨未來該走的路，及早轉向「尊重民意、親近本土、遠中親美」的政黨，未來才有茁壯生機。

至於柯文哲，得票排名第三，但須知柯已強調在外交上要走「蔡英文路線」，就此而言，賴蕭配加上柯吳配的總票數，則已超過六成民意，「遠中」顯然已是台灣主旋律。面對此一訊號，北京卻扭曲台灣民意，誣指賴清德不符主流民意，國民黨切勿跟著中共錯誤解讀這次投票的訊號。

自二○○八年馬英九當選總統以來，國民黨就深陷於兩岸紅利而難以自拔。事實卻是，二○一四年太陽花學運、二○一九年香港反送中、二○二二年廿大習近平三連任後，中國的品牌形象就已經定位，國民黨寧被中國穿小鞋依然勤跑中國的做法，在台灣已是絕路。國民黨應及早修正路線，走回親台本土的道路，才能跟上主流民意，釜底抽薪之道是「不再提九二共識」，堅定走往親美日的遠中之路。如此一來，中國將不再能幕後操弄國民黨，國民黨得以做自己，與民進黨放手一搏，並在台灣的民主之路上做出貢獻。

國民黨應該痛定思痛，正確解讀民意，勿再提名落跑縣市首長帶職參選。從二○一六年時任新北市長朱立倫、二○二○年時任高雄市長韓國瑜、二○二四年現任新北市長侯友宜，國民黨竟可三度都提名現任縣市長出征總統。這顯示的是，國民黨對民主與民意嗅覺不足，往後應當回歸任滿才可參選的正途。

三次遭到民意否決的國民黨，應正面思考未來在台灣立足存續的問題。作為台灣第一大在野黨，在轉型正義、城鄉發展的議題上，莫再秉持歧視與漠視的立場，多站在本土這邊，深耕台灣才是長久之計。民進黨能三度執政，除了台灣民意肯定外，國民黨離民意越來越遠，滿腦只有政治算計，赤裸藍白爭辯更是惡例。回歸本土、心懷台灣才能讓政黨有未來，台灣的民主政治也才能持續深化。

（作者是台大國發所兩岸組碩士，高雄市民）

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