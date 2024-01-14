自由廣場》團結台灣 民進黨須凝聚兩岸政策共識

◎ 林正二

民進黨賴清德在三角督激烈競爭下，贏得總統大選，但選票與立委席次並未過半。未來要獲在野黨支持，順利施政，最重要的是兩岸政策須取得跨黨派的共識。

藍綠因歷史經驗不同，對中國看法有異，選戰策略與兩岸政策也相異，這是可理解的。但雙方在政治鬥爭的催化下，各自醜化對方的政策缺點，共同點不見了，以致朝野難以凝聚兩岸政策共識，無法團結因應中國，大大削弱了台灣的力量。

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然而，細查朝野兩岸政策，雖國民黨政策比較靠向中國，民進黨則與中國保持距離，惟朝野及其支持者都想維持自由民主生活，均有中華民國是主權國家，不想被中國統一共識，這是台灣因應中國最重要的團結籌碼。因此，朝野應從減少差異、擴大共同面著手，從政策上找出雙方政策的最大公約數，在「民主共存」、「團結共生」原則下，凝聚兩岸政策共識。

一、擴大相同點—「民主共存」價值的維護：在朝野均有護衛台灣民主體制決心的情形下，雙方應思索如何以「民主共存」的理念結合，並加強維護現狀不致被中國分化破壞。鑒此，雙方不要刻意給對方戴上「中國同路人、賣台」的帽子，也不要將台獨抹黑「毒」化，以免擴大了政策的相異面，卻弱化了政策相同面的凝聚基礎，讓台灣失掉未來與中國「對等」談判的槓桿力量及我拓展國際空間的法理論述基礎。

二、減少朝野政策差異點—「團結共生」：朝野居於護衛民主價值原則，都願尊重對方政策下，雙方應減少彼此政策上的差異點。民進黨應加強了解國民黨支持者的「遠距離中華民族主義情結」，藉此將政策調整得更具彈性、更有現實感，加強論述維護中華民國台灣現狀的政策。國民黨則要尊重民進黨的歷史經驗、主權獨立策略及大多數台灣人民想維持獨立現狀的心聲，以「維護中華民國主權現狀」為「九二共識」的核心。

由於台灣人民的國家意識已形成，大部分台灣民眾不分藍綠，都不想被中國統一，這是中國對台策略最大的盲點。因此，針對中國對台政策的盲點，朝野必須存異求同、凝聚政策共識，團結運用台灣的民主價值與地緣戰略位置等有利因素來化解不利因素，呼籲中國改變對台策略，以建立兩岸和平穩定的關係，俾賴清德能順利推動政策，帶領台灣往前邁進、穩健發展。

（作者為退休駐美外交人員）

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