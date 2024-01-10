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自由廣場》衛星飛越台灣，看誰幫中共洗白？

2024/01/10 05:30

◎ 王濬

選前倒數計時，中共發射天文衛星「愛因斯坦探針衛星」升空，被國防部偵測到並發布「國家級警報」，就在不到兩個月前，中國的「好鄰居」北韓也朝日本沖繩方向發射「軍事偵察衛星」，不僅韓國合同參謀本部發布媒體通報，日本政府更發布「全國瞬時警報系統（J-Alert）」提醒民眾警覺、避免被衛星殘骸傷害。

對此，儘管中國官媒以「驕傲」、「圓滿成功」形容，也算是從屬於共軍的衛星發射中心，在新年給近一整年飽受高層將領貪污、洩密、撤換醜聞困擾的習近平，一份彷彿懺悔性的「補償大禮」。

但中國過去多次發射衛星或火箭，往往導致殘骸散落而釀成人員死傷，甚至是掉入日本、台灣或南海附近海域而無力收拾「殘」局，周邊國家多次痛批中國「不負責任」、「射後不理」，早就令國際詬病，而中共官員在台灣大選前的當週做出如此充滿「軍事介選」意味的粗暴手段，恐怕不久後又要有人「丟官」了。

無論是缺乏政治神經的中共官員為拍習近平馬屁而「弄巧成拙」，亦或也屬於中共連日以來用空飄氣球、戰機、軍艦等方式侵擾台灣的「灰色地帶衝突」手段一部分——都顯示中共顯然未能從過去學到教訓。「軍事介選」手段無法強迫台灣人民屈服，也不會讓我們因而選擇「中國所喜歡的候選人」來當總統，反而只會讓我們更團結、更堅定守護自己的國家主權與民主自由也更明白「用實力確保和平」的重要性。

幾乎可以預見，某些在野黨勢必會藉此大力炒作「戰爭與和平」論調，或攻擊民進黨政府「渲染中國威脅」，又或批評賴清德、蕭美琴是「台獨引戰組合」——這兩種剛好都是中共喜歡操作的論述，也是中共在二○二四年大選中大力宣揚「和戰論」的主軸。若緊跟在中共的軍事威脅之後，鋪天蓋地的不實謠言與驚悚恐嚇接踵而來，目的都是希望大家去投「中國喜歡的人」，甚至是試圖幫國際公認中共的「麻煩製造者」、「戰爭製造者」形象洗白——這正是「認知作戰」的完美示範。

當中共已經出手之後，台灣人更該都睜大眼睛看：究竟又是哪些「協力者」們會大力呼應呢？

（作者是青年政治及文字工作者、智庫研究助理）

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