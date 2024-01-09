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自由廣場》從VIX指數看高端股價的趨勢

2024/01/09 05:30

◎ 呂賢順

回顧二○一九年武漢肺炎肆虐全球，造成數以百萬計無辜的人類，在無疫苗可醫治的情況下喪生，現在想想不禁讓人唏噓。在這樣的時空背景下，所有的醫療生技公司應該秉持的原則都是先救人再賺錢。二○二○年政府為了對抗武漢肺炎，分別補助三家疫苗廠商一三．五八億元研發疫苗，分別是—高端生技四．七億元、聯亞生技四．三億元與國光生技四．五八億元。

由於高端生技研發武漢肺炎疫苗的成果，獲得中央流行疫情指揮中心認可，因此獲得武漢肺炎疫苗採購合約，合約金額為四十．三億（含稅）；履約交貨數量合計為五百萬劑，其中含廿萬劑為「疫苗研發補助計畫」之承諾贈予。

財金界的黑天鵝事件，有名的例子就是二○○八年次貸危機及金融海嘯使雷曼兄弟破產事件，明明是不可能發生，但是還是發生，就是財金界的黑天鵝事件。而VIX指數便是預測黑天鵝事件的參考指標，指數愈高表示投資人看壞當前總體經濟情勢，反之亦然。

數據的來源雅虎股市，期間二○一九—二○二三，參考樣本VIX指數、高端生技、國光生技、BNT與莫德納。這些股票的高點於二○一九—二○二三的期間都是武漢肺炎疫情的高點，也是財金界的黑天鵝事件突然發生的時候。資本市場金流向有利可圖的投資標的，本來就是天經地義的事。再來看二○一九—二○二三的趨勢分析，以上標的均線走勢差不多。黑天鵝事件尾聲，資本市場金流向其他有利可圖的投資標的，股價當然下跌，這有什麼奇怪的。麻煩要選舉的藍白委員有空上網查查資料，看看自己說話的可信度。

（作者為財務金融碩士、證券分析師）

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