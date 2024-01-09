自由廣場》【鏗鏘集】台灣是世界的台灣

◎ 王景弘

今年台灣大選，三組總統候選人各有國家定位，綠營賴清德堅持民主，台灣是世界的一部份；藍營侯友宜仍抱一個中國，以戰爭恐嚇台灣；投機的柯文哲，要與中國「一家親」，不分敵友，玩弄美中。

世界的台灣是民主向前行，也是對中國胡言台灣是中國一部份的堅定回應。中國野蠻的武力威脅、滲透、收買、利誘、製造謠言，要扶植一個傀儡政權，讓台灣疏離民主陣營，開倒車進入中國。

請繼續往下閱讀...

憂心選民受藍白政客話術誤導，國際法權威學者陳隆志很「霸氣」，增訂再版《台灣國家的進化與正常化》鉅著，論述台灣是世界的台灣，不是中國的一部份。台灣經過民主化「有效自決」，已經「進化」為主權獨立國家，現在要努力的是國家「正常化」。

藍白兩陣營抱殘守缺，認為台灣不是國家，屈從「一個中國」原則，盲目相信習近平吹牛的「東昇西降」，中國專制體制的「優越性」。他們應該看看《台灣國家的進化與正常化》。

藍白把「去中國化」與「台灣獨立」當罵名，只有「中華民國」才是「國家」，阿Q的承認中國的「治權」，不承認它的主權，而且還有臉說「不知道」「中華民國，一九一一—一九四九」的朝代墓碑，已經高豎在他們「國父」陵前。讓他們看看陳隆志的二化論。

藍白不分敵友，鼓吹疑美。中國要併吞台灣，美國並沒有這種企圖，他們卻敵友同等待遇，把熱面孔往敵人冷屁股上貼。他們相信中國，不相信美國，相信跪地投降的和平。他們應該看看二化的論述。

蔡英文總統八年執政，堅守國家主權與民主自由，贏得世界「上架台灣」，直接與世界接軌，不必再透過中國再走向世界，她的畢業感言，堅信以民主通往世界是正確的路，一定要繼續走下去。箇中道理，陳隆志的論述更直白。

（作者為資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法