自由廣場》為何要「選對的人、走對的路」？

◎ 洪賑樫

二○○八年台灣公民選錯了領導人。馬總統一上台，立刻停止台灣在沙烏地與沙國王室合作開發石化工業園區五兆美元的投資案，後又將台灣國光石化投資案也一併停止，讓台灣的石化產業無以為繼，並鼓勵台灣約四分之三的石化相關產業到中國開發新廠，讓中國的經濟晉升到世界第二經濟體，每天都想超英趕美，且大量發展國防武力，每天威嚇台灣。

而台灣投資中國的公司大量的債留台灣，全部超過萬億新台幣，結果大廠全到中國，很多小廠無力跟進，紛紛關廠倒閉。大部份的工人無工可做，失業率攀升，台灣的GDP由扁政府時代約正十三%到了馬政府第二任時掉到負成長。

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天憐台灣！二○一六年讓有台灣心的蔡英文選上總統，得以努力發展台灣經濟，天更佑台灣賜予晶片產業在台灣發展成為第一護國神山，獨步世界，經濟回升正成長，蔡政府得以提出重金補助貧民百姓。但基礎工業的缺乏，中小企業無以全面發展，就會產生貧富懸殊加劇，反對黨派就有很多機會見縫插針、製造對立，讓社會不得安寧。所以新上任的政府須重啟沙烏地新石化產業園區的開發。國光石化是一九九○年代的產物，經過卅年研究開發的新技術產品，特別注重節能減碳，更具有不會排放塑化劑、耐高溫、新產品的硬度增加三十%的特性，可使用在許多方面，讓基礎工業得以全面啟動，中小企業重燃生機，如此可在各個領域開拓護國群山，各自發展再結合台灣特強的晶片AI產業，製造台灣自己研發生產的自創產品，將可包括用在食衣住行育樂、生醫、長照、國防等各項產業，必會大放光彩，全面取代舊石化產品。中國那些九○年代的產品將無以競爭，各個大學畢業生就不怕沒出路，前途將會是一片光明！

尤其台灣能自主生產各種的實用產品，不須再由中國加工為成品，世界各國都會想直接與台灣交易，那時還需要ECFA嗎？這是走對的路，我們要相信台灣有這能力！

當然在這工業重新全面發展下，台灣會缺乏勞工與生產基地，到那時就要像一九八五年代時，台灣經濟蓬勃發展後，必須到我們友好的東南亞鄰國去增設加工園區，一來幫助這些兄弟之邦發展經濟；二來幫台灣做有尊嚴的外交，自然就很容易結盟許多邦交國。

工業的再發達，可帶動台灣特強的AI產業，生產出各式的無人車與無人機用在很多重要場合，我們的國力會增強很多，到那時就不須整天跪求鄰國的憐愛，這才真是走對的路！

（作者為二○○六—二○○八行政院沙烏地阿拉伯商機小組執行長兼首席顧問）

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