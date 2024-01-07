自由廣場》慎選未來四年的三軍統帥

◎ 朱文章

台積電員工人數7萬3,677人，今年資本支出預估300億美元，是我國第一大民營企業，國人心目中的護國神山，台積電董事長近將換人成為重大財經新聞。至於國軍人數21萬5,000人，更是不折不扣的護國神山。台灣人民幾天後將選出新總統，擔任三軍統帥領導這座神山，而他面對國內外挑戰，難度只會比台積電董座更大。

根據經驗，新總統的520就職演說備受國際矚目，尤其今年6月16日更是陸軍官校建校100周年紀念，中華民國歷任總統都曾以三軍統帥身分來主持校慶，下任的新總統依例可望南下主持這場意義重大的百年校慶，並發表重要演說。

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2014年官校90周年校慶馬，英九總統來校，一位夏祖焯先生（前國語日報主編林海音之子，學經歷均與軍方毫無淵源）座次卻高居第四，排在馬總統、郝柏村、許歷農之後，在所有將官之上。而在這場校慶，這位夏先生卻打了一條黑色領帶，對照其他出席者，人地不宜模樣，令人側目。

同樣服裝不整令人側目者，也出現在2019年陸官95校慶，當時高雄韓國瑜市長（陸軍官校校友身分）擔任貴賓，當時他正在競選總統，出席時穿著捲袖的藍色襯衫，夾雜在現場正式盛裝的與會者中，逢人打躬作揖，忘了自己是出席母校的校慶，在全校師生學弟妹面前做了最壞示範。

基於眾所周知的原因，歷任民進黨總統參加校慶，都遭少數觀眾不禮貌干擾。2004年陳水扁進入會場，兩旁觀禮區有人衝出揚言要向總統「獻旗」；2016年蔡英文統帥旗進場，觀禮區民眾竟惡言詬罵，離場又遭舉旗鼓譟騷擾。這些人似乎無法接受選舉落敗，三軍統帥易人的民主結果。然而蔡總統雖受辱離場，事後官校師生幹部卻無一人受罰，這是她的度量。之後的任期，她努力促進國軍各項福利投資，有目共睹：今年2024國防總預算6,007億，是史上最多，即是例證。

選舉即將展開，我們需要選出敬愛袍澤、保護人民、注重禮節、整肅儀容的三軍統帥，並且自知肩上任務艱鉅，言行影響深遠，即使一時受辱仍能堅守崗位的總統。投票入櫃時，務必謹慎。

（作者是陸軍官校政治系教授）

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