自由廣場》與中國脫鉤 保台灣自由民主

◎ 湯先鈍

袁紅冰先生近日發表一篇「中共嚴峻政治危機怎樣影響台灣局勢」，主旨在論述習近平面臨迫在眉睫的政治危機，所以習乃至中共的崩潰勢所難免。對此文，我的回應如下：

一般人錯誤的假設是，獨裁者需要公眾支持才能保持掌權。實際上，在經濟危機面前，只須保有軍方支持，獨裁政權就有合理的生存機會。歷史上，法國大革命，一九一七年俄羅斯革命，一九一一年的辛亥革命，一九四九年的中共革命，古巴革命，一九九○年的東歐共產集團的瓦解，都是因為專制政權失去軍方支持而垮台。所以看中共的未來，不能祇觀察紅二代，更要觀察解放軍的動向。如今我還看不出解放軍有任何鬆動跡象。

請繼續往下閱讀...

一位台灣大學政治系教授來函：「習的確是以重大利益收買攏絡他的親信，所以這些人對於他的效忠一無可置疑，雖然因為這幾年來習不斷的清洗軍隊、公安、武警，而造成這些體系的內部人心浮動，但我也不認為紅二代能夠動員掌握這些強制性的國家機器， 取代習的政權。」

的確，中共和俄羅斯普京的政權，以及所有中東產油的獨裁政權都是如此。只要獨裁者有財力照顧好他的核心聯盟（軍隊、部長和警察），老百姓就只是專制帝國養的牲畜或是被割的韭菜。相對地，民主社會的領導人為了個人和政黨的利益，卻不會以這種殘忍的政策對待人民，這就是我們永遠支持民主的原因！

所有社會科學都有一個難以克服的難題：無法計量沒有發生的事情！以社會科學研究的數量分析角度來看，我們幾乎不可能計量因為有財力控制軍隊（如解放軍在天安門的大屠殺）有多少專制政權因此苟活。

比如說，我常常強調嚇阻政策有效，但是我永遠無法計算有多少上萬的戰爭因為嚇阻效果而避免。而一般沒有受過科學教育的人，常會拿極少數嚇阻政策失敗的例子來反駁我的理論。

我們也無從計量在美國二次大戰後建立的自由國際體系後，有多少國家因而免於戰禍而建立繁榮興盛的民主社會。然而台灣的所謂知識藍們卻不斷重複美國在越戰與阿富汗失敗的例子，進而控訴美國是戰爭的製造者。

從歷史角度來看：即使一個獨裁者或一個專制政權崩潰，誰保證取代的就一定是民主制度？在中國大陸，俄羅斯，乃至整個非洲，就算統治者與政權不斷的更替，有無曾經出現自由民主的政府（liberal democracy，請注意它的學術定義）？

這就是台灣與烏克蘭堅持獨立的原因！台、烏何須與這兩塊（中國大陸與俄羅斯）苦難綿延的土地糾纏，而放棄辛苦得來的民主自由？法國路易十五有句名言：「Après moi, le déluge」（當我死後，將會洪水滔天！），我的論點是：在習近平垮台，甚至中共崩潰之後，可能帶來災難性的後果。這強調了台灣更應該儘量與中國脫鈎的必要性。

總之，許多台灣有智者的台獨主張祇是時機問題，原則上不可動搖。所需要的祇是耐心而已。這是我第三者的想法，僅供參考，我尊重台灣人民經過民主程序產生的任何選擇！

（作者為加州州立大學富樂頓分校的兼任教授，主授國際關係學）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法