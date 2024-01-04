自由廣場》公然把辯論會當成造謠中心?

◎ 朱孟庠

趙少康在辯論會公然向全國散播假消息，散播賴清德關說的網頁內用詞皆中國語彙，且未具名，冒用王惠珀的經歷來造謠，很清楚是中國的認知戰，但趙少康先騙再說。至於國安法每月僅8000元月租的副總統維安通例，趙竟瞎扯花了7000萬元，反觀大溪兩蔣棺木始終不願落土為安，幾十年浪費多少公帑，趙哪有一句公道話？連台積電董事長劉德音退休，趙都敢說成是民進黨害的，利用辯論會公然傳播大量假消息，深藍平台接力狂傳梗圖，散播仇恨。相對這種低級負面戰術，民進黨則是推出「我們一起，在路上」競選短片，蔡英文、賴清德、蕭美琴感性對談，滿滿正能量！

藍綠爭中間選民，主要是經濟選民；綠白爭的是年輕選票。經濟選民怕打仗，年輕選票反貪腐。這次選戰藍營將民進黨貼上貪腐的標籤，再以「挑釁」引戰為主軸，選戰不容樂觀。關鍵在柯文哲的得票率及其選票的游移去向。體認當前國家處境的艱難，年輕人、中間選民，必須認清深藍的本質，用心查證，不可被認知戰所欺。守住本土政權，台灣才能在國際上掌握主體性的發言權。

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認知戰早已開打，趙少康還在辯論會上公然挺抖音、小紅書。當台灣已逐漸被世界看見時，打造一個獨立有尊嚴的台灣，竟成為原罪，屢遭深藍抹黑成台獨。民進黨為了大局，不得不卑微地拼命為「維持現狀」辯護。

趙少康說祖、父跟共產黨有血海深仇，照說國民黨應該最了解共產黨的邪惡本質，為何卻一廂情願，是蠢還是壞？他們絕不笨，作為中共在地協力者，他們要的是騙選票拿政權。

深藍反本土、反進步的意識形態，是台灣前進的絆腳石，然國民黨的政黨支持度仍很高。國會評鑑該黨立委表現年年敬陪末座，今年公督盟評比廿七位優質立委，國民黨掛鴨蛋，囊括了不合格立委，地方派系黑金利益盤根錯節，但不管有多爛選民都買單，只求下架民進黨，這簡直是反淘汰，劣幣驅逐良幣！

台灣走過那個「集體」被國家機器宰制的歲月，沒有台灣主體性的黑暗時代，即使解嚴已卅六年，台灣社會留有太多歷史傷痕沒有好好處理，所以這集體的宰制，仍留存於台灣社會。藍營社群網頁裡反台灣、不理性的叫囂，拒絕面對公民社會的理性思辨，社會分裂沉滯，竟連敵人是誰都沒有共識。

那群深藍所謂的知識份子，端出了一盤盤謬論，唬弄沒有思維能力的平庸者，煽動一群群如餓狼般盲從的反進步者、反改革者。關鍵時刻，關鍵選民，作為台灣「主人」請關心台灣前途，請務必站出來！

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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