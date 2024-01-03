自由廣場》美航母反制共軍介選

◎ 歐錫富

在台灣總統大選緊鑼密鼓之際，美國航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson CVN-70）正從南往北出現在南海，牽制共軍武嚇介選用意明顯，確保台灣可以順利選出自己的總統。

在西太平洋，美軍平時在日本橫須賀部署雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）及其航母打擊群（Carrier Strike Group）。一旦狀況提升，往往會派另一航母打擊群支援。卡爾文森號在與澳大利亞、加拿大、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、韓國、新加坡、英國等國舉行聯合演習後，去年十二月十七日抵達新加坡訪問，十二月廿五日離開前往南海。航母打擊群包括卡爾文森號與其第2艦載機空中聯隊、飛彈巡洋艦普林斯頓號（USS Princeton CG-59）、飛彈驅逐艦紀德號（USS Kidd DDG-100）與史特里特號（USS Sterett DG-104）。

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卡爾文森號航母打擊群出現南海，宣稱維持自由航行、國際友好以及國際秩序，不過美軍兩個航母打擊群一南一北，預防性因應台灣總統選舉企圖昭然若張。美軍用意在：一、反制共軍武嚇介選。每逢台灣總統大選，共軍文攻武嚇從不缺席，美軍增派航母打擊群，增強反制共軍可能軍事挑釁，確保台灣選舉在不受外力威脅下順利進行。二、展現軍事肌肉。航母是展示軍事肌肉的最佳工具，近來共軍武嚇台灣，逐漸出現以航母打擊群穿越島鏈前往台灣東部海域，配合空軍、火箭軍、戰略支援部隊進行火力封控台灣與反擊外軍介入聯合演習，過去出動遼寧號，去年則由山東號擔綱。美軍航母艦載機數量為遼寧號的兩倍，即使遼寧號、山東號同時出動包夾台灣，也能從容應付。三、共軍航母打擊力量不足。遼寧艦與山東艦都是蘇聯防衛性航母設計，艦載機以艦隊防空為主，為解決打擊力量不足缺點，蘇聯海軍裝備重型反艦飛彈。共軍航艦撤除反艦飛彈，以增加艦載機容量。然而這兩艘航母都是滑躍式航母，殲擊機無法滿載起飛，打擊能力有限。共軍航母打擊群擔任護航任務的055飛彈驅逐艦，裝備鷹擊-18反艦巡弋飛彈與鷹擊-21反艦彈道飛彈，或許在補強航母殲-15打擊能力不足問題。四、聯合友盟因應共軍。卡爾文森號在友好訪問新加坡前，先後與多個友盟舉行聯合演習，意在聯合友盟力量因應共軍威脅。若美日共同扼制宮古海峽與釣魚台海域，美台共同遏制巴士海峽與巴陵塘海峽，就能將共軍航母打擊群困在第一島鏈內，避免台灣全面受敵，增強防衛韌性。

台灣有事即日本有事，也是美國有事。隨著台灣總統大選來臨，卡爾文森號航母打擊群或將更往北接近，除了穩住南海，同時穩住台海。

（作者是國防安全研究院研究員）

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