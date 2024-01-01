自由廣場》退休師老媽寫給當老師的兒子

◎ 李玉珠

兒子：你說一個國中生之死，要先釐清學校知道兇手的案底嗎？我的了解，國小國中時期的輔導紀錄是不會移交給下個階段的！我了解在第一線工作的你，肩膀責任沉重，壓力大。

我們來審視國家現況：台灣的法治制度，在國民黨政府長期徇私枉法下，制度不完備，讓特權猖獗！像柯某可買特農地種出遊覽車；侯某可以將一棟建物切割成九十九筆產權。

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國家需要改革，須建立更完備的民主、法治制度和價值觀。國民黨與地方勢力結合，民眾黨飢不擇食，納入黑道、暴力份子，這些人都不是我們能期待的未來！

蔡英文執政八年，經濟脫離中國的黑洞，欣欣向榮。台灣爭氣，在中國排山倒海的打壓下，屹立不搖，獲得世界的矚目和肯定。

三組總統候選人，誰比較值得我們期待，能繼續改革？以前你都說藍綠一樣爛！國民黨的貪污腐敗是斧鑿斑斑，到處都是！柯某愛說謊又雙標，公私不分，柯市府八年，涉貪起訴者一○八人……藍、白都指控蔡政府貪污、腐敗，但證據在哪裡？連中國武統學者李毅都說：「根據我的接觸和觀察，民進黨是真善美，國民黨是假惡醜！……」我們如果再不出來選對的人，推動國家的改革和進步，我們的國家勢必倒退嚕！

我們要讓國家向前邁進，還是要倒退嚕？就在你手中的一票！請記住：「冷漠的人民產生腐敗專制的政權！」

（作者為退休中學教師）

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