自由廣場》我看到賴清德醫師的堅持

◎ 李伯璋

天下雜誌788期，記者李若雯的人物報導《移植超過千顆肝與腎 來自雲林的傳奇醫師「大小李伯」70年兄弟情》，用了很多心力訪談我倆的同事與病人，內容溫馨令我回想生命點滴、感觸很深。習醫過程是以哥哥為榜樣，追求成為「醫者」，哥哥與我分別曾在台大醫院與成大醫院執行肝移植、腎移植。因為器官移植病人需一輩子服用抗排斥藥物，自然會完全信任幫他開刀的醫師，病人的問題，今天不解決，一個禮拜後還是您的問題。照顧器官移植病人的醫師特質是要有用心、用情、視病如親的「堅持」來務實面對問題，哥哥常勉勵我「不要想太多 以平常心努力做事 別人看的到」！

賴醫師民國80年成大醫學院畢業後，就在成大醫院內科部擔任住院醫師。我記得他擔任住院醫師聯誼會會長時，就已經代表年輕世代醫護人員跟院方溝通、對話，爭取該有的合理福利，他天生追求公平正義的個性都是自然顯露。賴醫師很快就取得腎臟專科醫師資格，那是薪資很優渥的次專科，是內科醫師最熱門的領域！可是、他覺得台灣政治生態需要改變，要讓台灣更好，毅然放棄行醫這條路，投入政治這條不歸路。然而、賴醫師算是滴酒不沾，即使跑行程也不喝酒，這種「堅持」的個性算是少見的政治人物。有位台南民意代表就說：賴醫師問她們說選舉時跑攤、拜票真的一定需要喝酒嗎？他來自辛苦成長的礦坑家庭，老家卻被如此打壓，真的令人不捨政治面的殘酷！

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賴醫師從政後、在很多活動中，常看見他與同學、學弟學妹們沒距離的開心對話，沒有因為職務改變而有任何個性改變，仍秉持真誠做人做事的風格，他對老師們的尊重態度始終沒改變。無論他當立法委員或當市長時，常會在下班後出現在台南的幾間大醫院，關懷他熟識的朋友病人。點點滴滴的生命態度是經得起台南地區民眾的檢視，也應該讓台灣民眾認識「堅持」個性的賴醫師。越瞭解他，就知道賴醫師不是耍嘴皮、喊口號、畫大餅的個性，他是會為自己言行負責的醫師。我兒子前些日子告訴我政治哲理：政務官就是個有政治考量的頭銜，你不一定會因為沒做事就被換掉，你被換掉也不是因為你沒做好；寧願讓他人說你是最能溝通/最有誠意改革/最有感的署長，不用強調你在位最久。2012年台南鐵路地下化工程抗爭；2015年台南爆發嚴重登革熱疫情；2015年賴市長抗議不進議會；2016年台南市維冠金龍大樓倒塌。這些事件都造成很大政治風波，每個人都有不同背景立場會做不同論述或批判。我當時擔任衛福部台南醫院院長，親眼見證賴市長與市府團隊、市民們，不眠不休、同心打拼的過程。賴醫師孤鳥的潔癖個性，雖然知道「堅持」會有政治風險，他依然選擇做他認為正確的決定。事實上、他的「堅持」是經得起檢驗，也獲得大多數台南市民毫無保留的肯定與支持。

最近、我的一位腎移植病人往生，她先生來信給我：「內人能再多活20餘年，都是因為遇到署長，沒有您，她不可能有在人生困境中繼續活下去的勇氣，您是我們大家的再生父母！！這次內人感染武漢肺炎，在署長的關愛下，張勝勛醫師與陳昌文醫師對內人盡全力照顧、救治，但因病毒變異太快，而內人抵抗力又低，還是無法復原！再次感恩署長多年來的救治與恩德！！」我真的不捨洗腎病人生命的無奈！賴醫師知道我長年積極推動「大愛器官捐贈」，努力讓社會大眾認知其意義與價值。當時、他主動協助我們讓台南翰林出版社將美國女孩伊莉莎白在成大醫院捐贈器官的故事放入國小六年級課本。也與市府團隊為「捨得」政策穿上白袍幫忙做公車廣告宣傳。重看當年的海報，依然可感受到賴醫師一直「堅持」醫療專業本色來給洗腎患者重生機會。

民進黨執政8年，必然會有瑕疵被在野黨放大檢驗，然而、30餘年來、我看到賴醫師對台灣乾淨政治的「堅持」，他為人處世的樸實風格真的值得我們信任，他一定會「堅持」給台灣人民健康、快樂的家園！

（作者為外科教授）

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