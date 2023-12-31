自由廣場》十八歲以下不得處死 該廢嗎？

◎ 吳景欽

新北市，發生國中生遭同校男生持彈簧刀割喉致死案，造成社會震盪，也引發十八歲以下不得判死的規定，是否該有所調整之爭議。

依刑法第271條第1項的故意殺人罪，法定刑為十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑，且依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項，殺害對象若為未滿十八歲之人，還得加重其刑至二分之一，刑罰可謂極重。惟依刑法第18條第1項，未滿十四歲之人犯罪，屬無責任能力而不罰，根據同條第2項，十四歲以上未滿十八歲之人犯罪，屬限制責任能力而得減刑，且依刑法第63條，未滿十八歲者，是不能判死刑或無期徒刑。

請繼續往下閱讀...

之所以如此規範，正在於未成年人，因身心尚未成熟，致不應以極刑，而應以矯治方式為對待。惟以年齡來為有否自我負責能力的標準，實無視個別的差異性，尤其在人的身心發展乃屬連續性下，則一個人在十七歲十一個月與剛滿十八歲，人格到底有無極大變化，也難以圓說。

如以與我國有相同立法例的日本來說，於1999年發生於山口縣光市的殺人事件，行為人除對婦女強制性交致死外，亦殺害十一個月大的嬰兒。而行兇者的歲數雖已十八歲，但因剛滿一個月，肯定成為司法者是否判死的重要考量，故在第一、二審法院就判以無期徒刑，直至最高法院撤銷發回更審改判死刑，並於2012年上訴駁回確定。但直至今年，律師團仍以心神喪失聲請再審，死刑也仍未執行。從此過程，就看出以歲數為有無責任能力之基準，所可能產生的武斷性，也使十八歲以下不得處死的規範，面臨挑戰。

惟在2009年，我國將公民與政治權利公約轉成國內法，並幾乎有與憲法相等同之地位，而根據此公約第6條第5款，未滿十八歲者，是不能判處死刑。故若因割喉案，下屆立法者將刑法第63條廢除，就必違反公政公約，致會有違憲之疑慮。

若果如此，即便是犯行兇殘的少年犯，還是得以特別預防為重心。惟目前刑法第86條第3項，即對未滿十八歲犯罪者的感化教育，上限為三年，實完全忽視矯治的個別化，就有增加得延長且每年評估再犯風險之必要，以能符合重返社會之目的。

（作者是真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法