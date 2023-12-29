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自由廣場》若要人不抹 除非己莫紅

2023/12/29 05:30

◎ 不謀

柯文哲常說民進黨側翼抹紅他，但無風不起浪，回顧柯的言行與他交陪之人，豈是一句「抹紅」就能含糊帶過？

中共一直想在台灣培植親中政權，國民黨、新黨、統促黨或司法改革黨等等，不乏長期鼓吹兩岸統一的言論。柯文哲宣布競選總統開始，他過去批評親中賣台的蔡正元、邱毅，卻紛紛和他親近，彼此眉來眼去，蔡邱盼中共儘速統一台灣，已是司馬昭之心，柯豈會不知？

共機接連侵擾台灣，柯文哲卻總是炮口對內，扣執政黨意識形態的帽子，將兩岸兵凶戰危歸咎己方政府，還主張對中共不要一開始就抱持刺蝟的防禦心態，而要釋出最大善意，甚至說「偶爾被騙一兩次也就算了」，何等荒謬！歷史上從無小國被強權騙一次而不亡國的，柯這是置台灣人民的身家性命於兒戲。

與柯相呼應，吳欣盈在政見會稱自己是中國人，有失國格，其言論有脈絡可循，早在二○一○年她就被中共的中華全國婦女聯合會舉薦為中國百名傑出女企業家，該會是中共當局創立，核心會旨是促進祖國統一，如此紅統關係，吳豈能船過水無痕？

「柯盈配」宣傳車日前卡在恆春古城門，才被意外察覺，該車長期掛五星旗鼓吹促進統一，民眾黨輕描淡寫，聲稱屬於支持者個人行為，卻令人連想到，該黨一度欲提名不分區立委的徐春鶯，被爆出她曾參與中共統戰組織活動。

若要人不知，除非己莫為，柯文哲及民眾黨不欲人抹紅，當與統戰思維相關的人事物保持距離，而非彼此千絲萬縷。

（作者是文字工作者）

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