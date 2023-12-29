自由廣場》誣假唱、逼表態 用選票反對中共霸凌五月天

◎ 王濬

台灣搖滾天團「五月天」十一月在中國舉辦演唱會後即無端捲入「假唱」風波，原本由中國自媒體人提出質疑，接著變得很不尋常：先是上海市文旅局宣佈要調查，接著中共官媒《新華社》、《人民日報》甚至《檢察日報》竟跟進暗批「假唱」，國台辦居然在記者會做出「希望台灣演藝人員『樹立良好社會形象』」，含沙射影地曖昧語調。

中共種種超乎尋常的升高基調及「未審先判」，加上官員意有所指的威脅式回應，如今都有了合理解釋：根據《路透社》報導，五月天遭受中共「查假唱」的折磨，正是因為中國國家廣電總局為了要影響台灣選民，尤其是年輕人，而施壓五月天必須發表「台灣是中國的一部分」等親中言論。中共官員更公然稱「如果他們拒絕合作，那就必須付出代價！」。

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「五月天遭脅迫」事件在投票前十多天爆發，根本就是二○一六年「周子瑜事件」翻版，更是「中共欺壓台灣藝人作政治表態」的「2.0版」。當年周子瑜只因在節目拿著中華民國國旗，就遭到一連串節目封殺、終止代言，甚至逼迫她必須聲明「認同一中原則、九二共識」的霸凌對待。

周子瑜當年被當作「台獨藝人」的理由非常牽強，如今的五月天，中共甚至不須編織任何藉口，直接就用「介選」為目的強迫其政治表態，否則就用「假唱」罪名栽贓，形同以五月天在中國市場每年高達上百億的收入，威脅必須政治表態「挺一中」。

罪名不但「莫須有」，更把信仰自由創作的藝人，當成中國古代帝國宮廷的優伶，恣意欺壓及操弄。

不只是五月天與周子瑜，蔡依林、田馥甄、徐佳瑩、張懸⋯⋯等藝人，過去都曾在中共極為牽強、甚至荒謬的理由下，遭小粉紅大軍「出征」，冠上各種「台獨標籤」。對中共來說，凡是彰顯台灣作為一個主權獨立國家的存在，或不願配合中共宣傳「台灣是中國的一部分」、「九二共識」、「我愛祖國」，就被認定是「台獨」，必須承受中國民族主義的網路大軍攻擊，也可能面臨在中演出或代言事業的全面終止。

「五月天遭脅迫」事件讓我們看到，台灣人隨時可能遭到中共「國家機器」的迫害追殺，而如今，中共政權甚至不須任何藉口，務求對台「介選成功」、推動台灣踏進「一中」陷阱。

兩岸若有「假唱」，那也不會是五月天，而是中共哼唱的「兩岸一家親」與「照顧台胞」論調。中共想逼信仰自由與多元的台灣樂團，在歌詞裡填入格格不入的「九二共識」或「兩岸一中」，永遠不會得逞；相信台灣人會再次用選票向中共證明：我們的字典沒有「投降屈從」、「走向專制中國」或「放棄民主自由」。正如同五月天的歌詞說的「你相信什麼，你執著什麼，你就是什麼」。

（作者是智庫研究助理、青年政治及文字工作者）

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