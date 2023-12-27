自由廣場》共軍海軍司令易主或與潛艦事故有關

◎ 沈明室

中國中央軍委日前舉行上將晉升儀式，公開了南部戰區新任政委王文全及海軍司令員胡中明的職務。原任南部戰區政委王建武因為已經屆齡六十五歲，本來就要更替，由聯勤保障部隊政委王文全接任，並晉升上將，算是合理調任。但是前任海軍司令董軍在二○二一年調任，目前才六十二歲，也未宣布其新任職務，算是非正常調動。其前任海軍司令沈金龍至六十五歲後卸任，任期接近5年係屬正常。吳勝利則是橫跨胡錦濤及習近平任期，至七十二歲才卸任。雖盛傳吳勝利可能捲入貪腐案，但近十一年的任期中，大量製造軍艦，對中國海軍建軍發展有重大影響。

董軍晉升上將才兩年多，又還未達到戰區正職六十五歲退休年齡，及早卸任必有特殊原因。近期解放軍火箭軍高層多人遭受撤換，原因大致可能為貪腐、洩密、畏戰、派系等，在沒有進一步訊息前，董軍不排除是以上原因被撤換。但對海軍而言，因今年發生核潛艦事故，且新任海軍司令胡中明出身潛艦部隊，由其出任海軍司令員，可能與核潛艦事故有關，顯示習近平有意整頓中國潛艦部隊的戰力。

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今年八月，有消息傳出，中國北海艦隊編號四一七的093型核潛艦在黃海陷入困境，百名官兵喪生，潛艦艦長上校薛永鵬也被炸死。十月又有消息指出，該核潛艦是八月廿一日在黃海執行任務時，陷入中國在黃海布下誘捕英國與美國水下船隻的陷阱，因而發生意外，五十五名水手恐已死亡，其中廿二人是軍官。事發後，解放軍內部秘密調查究責，部分戰區政委認為這是管理訓練不當，認為北海艦隊海軍司令員要負最大責任，主張向北海艦隊司令王大忠究責，但王大忠認為應是軍備發展部研發疏失的問題，企圖自保。

巧合的是，新任海軍司令胡中明正是王大忠前任的北海艦隊司令，也是潛艦部隊出身，由其出任海軍司令員除了強化潛艦戰力，或可證明核潛艦事故並非北海艦隊司令的責任。王大忠若進一步接任胡中明所遺的海軍參謀長職務，證明王大忠不用承擔潛艦出事的責任。習近平則順勢將責任歸咎海軍司令董軍，並換上懂潛艦的海軍司令員。現任海軍司令員李玉傑同樣也是北海艦隊司令、海軍參謀長的經歷，但專長在水面艦。習近平選擇了潛艦出身的胡中明，這樣調動某種程度證明二○二三年八月廿日的潛艦事故確有其事。

（作者是國防安全研究院國家安全所所長兼代副執行長）

附：習近平任內的海軍司令任期暨專長艦種

● 吳勝利／二○○六年八月十六日～二○一七年一月十七日／水面艦／七十二歲卸任

● 沈金龍／二○一七年一月十七日～二○二一年八月／水面艦／六十五歲卸任

● 董軍／二○二一年八月～二○二三年十二月／水面艦／六十二歲卸任

● 胡中明／二○二三年十二月～／潛艦／五十九歲接任

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