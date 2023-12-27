自由廣場》（林保華專欄）經濟介選，裡應外合？

中國在台灣大選投票前，宣布取消十二項ECFA優惠關稅來介選，國台辦發言人朱鳳蓮隨後聲稱，兩岸可在「九二共識」基礎上協商解決經貿關係問題，顯然又是中共一向的經濟脅迫手段，要台人票投國民黨。這也是西方國家與中國逐漸經濟脫鉤的原因，中共曾以此脅迫澳大利亞，失敗後又主動恢復關係，但對台灣則是反覆脅迫，欺人太甚。

不論這次加關稅，或是對國民黨執政縣市或特定親中集團掌控的農漁產品重新再准進口，目的都在挑撥分化，為國民黨拉票。

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但即使分化出部份台灣人幫國民黨，事情就了結嗎？正如國民黨那些發昏的政治人物所說的，他們「捍衛」了中華民國嗎？

馬英九從來不敢在中共面前為中華民國發聲，連自己的「總統」兩字都不敢出口，只敢自稱「先生」或「這個」。侯友宜、趙少康敢說嗎？他們若當選正副總統，中華民國與中華人民共和國就能互不隸屬而不談統一了嗎？顯然這是夢想。

當然，中共不會立即要求統一，但會要求侯友宜回報，否則就會像郭台銘般「背義忘恩，天人共戮」。他們會要求侯實現競選政綱，重啟服貿，讓大量中國學生來台就業。服貿的一個內容是投資六百萬台幣就可取得三個台灣戶籍，以在台灣經營服務行業。中國有十四億人口，資產在六百萬台幣以上的不知有多少，何況中國政府還可暗中資助，用低價搶奪市場讓台灣商家破產。台灣平均薪資高於中國，有良好福利制度，大批中國人來台低薪就業，台灣人如何與他們競爭？來人當中又有多少是中共安排的臥底，一旦中共下令他們「起義」，台灣能不亡國嗎？

或許侯、趙自認有功於共黨，那些投票支持者也有功，等著領獎。但別忘了中共是如何對付那些「地下黨」？無非是「降級安排，控制使用，就地消化，逐步淘汰」，中共對自己人的地下黨尚且如此，國民黨憑什麼得到優待？降共的傅作義後來屁也不敢放，等死而已；桂系第三把手黃紹竑擔任過和平解放台灣委員會副主任，一九五七年卻被打成右派，兩次服毒未死，文革初期用剃刀自刎而死。

如今香港情況亦然，中英聯合聲明成廢紙，香港土共民建聯創黨人曾鈺成被中共「自然淘汰」，不准他參選特首，換上心狠手辣的梁振英，現在找刀把子李家超做特首「以夷制夷」，要他與美國合作維持香港金融中心地位，又要和勾結外國勢力的「反中亂港」作鬥爭，習近平自己做不到，李家超行嗎？侯友宜也是刀把子，能夠親美又與美國鬥爭？要做中共奴才也得掂掂自己斤兩。

（作者是資深時事評論員）

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