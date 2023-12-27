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自由廣場》趙少康扭曲造艦打擊國軍

2023/12/27 05:30

◎ 諸葛風雲

國民黨副總統候選人趙少康為了政治目的而惡意扭曲重大軍備採購，根本是置官兵安危於不顧。他一再扭曲海鯤艦造價費用包含廠房、機具、設計等費用總計五二三．六億，卻忽略實際建造費用是二三五．八億元（八七一萬元／噸）。此外，趙拿國造與外購入門陽春209級潛艦相比，殊不知德國授權韓國建造的209級潛艦只是一千多噸的平價陽春潛艦，除了德國原廠之外，還授權韓國、土耳其、印度等三家造船廠建造，自一九七○年代開始獲得阿根廷、巴西等超過十四國六十二艘的訂單，因排水量小且有龐大規模經濟，使得每艘僅須一一一．○五億（每噸成本九六九．二七萬元），但那是印尼跟韓國買現成設計，台灣是從無到有、重新建立潛艦產業能量，立足點大不相同；且印尼神鋤號在二○二一年在峇里海失事全艦五十三人遇難，另阿根廷的聖胡安號二○一八年在阿根廷東部外海失事全艦遇難，加上209級技術問題層出不窮，致使印尼不再採購。

趙所說的雷鯨號（SS-516）是日本二戰後建造第六十一艘潛艦，由日本三菱、川崎造船廠建造，具有規模經濟優勢，其廠房、設備、設計等投資早已分攤完畢，當然比台灣初次開展的經費便宜；他把日本部分報價弄錯之外，日本的潛艦產業規模經濟優勢也被他直接忽略，如同拿台灣汽車去跟日本的TOYOTA相比一般荒謬。

至於趙所推崇的AIP絕氣動力系統，其實因結構複雜功率低下又占用艦內寶貴空間，加上授權費高昂，連日本都不再採用而改以鋰電池代替，台船董事長鄭文隆有說，海鯤級量產艦將採用鋰電池，直接與日本同步。

趙刻意忽略其他國家的採購狀況：如新加坡二○一七年開始委託德國建造的218-SG常勝級排水量二二○○噸，每艘二七九億台幣（一二六八．一八萬元／噸）；瑞典建造中的A26級排水量一九三○噸，每艘二四一．一八億台幣（一二四九．六四萬元／噸）；西班牙的S80+排水量三四二六噸；每艘三三六．四四億台幣（九八二．○三萬元／噸），自二○○七年開工至二○二三年才完成驗收交艦；期間發生浮力計算錯誤及造價暴漲。

台灣海鯤艦單艦造價計算應該落在二六一．三億台幣，低於新加坡、瑞典、西班牙及韓國的新一代潛艦，顯然趙少康只是用排水量、開辦費用的分攤、較少人知的AIP科技跟規模經濟上的差異，來誤導大家聯想成弊案，此舉罔顧海軍官兵的安危，大家應用選票將這種政客送入歷史，讓我們的子弟操作精良的裝備保衛我們的家園。

（作者是大學助理教授、軍事部落客）

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