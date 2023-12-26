自由廣場》【北社評論】文明穩健國會 民主國家磐石

◎ 邱宏正

大選已進入倒數期，三組正副總統候選人電視政見發表會聚焦居住正義與兩岸政策，各率其區域立委候選人、不分區立委候選人競逐未來四年國家領導人、力拚國會席次過半。台灣民眾身處此中，無不冀望未來新領導人與國會良性穩定運作，行政立法權相輔相成，落實民主政治推展，維護國家長治久安。

筆者偏鄉執業，週而復始於醫院教學門診後東漂返鄉。鳥瞰美麗寶島，旅程中每多忐忑隱憂。常見志航基地國軍戰機頻繁起降，僅為因應共機飛越中線侵擾空域、船艦入侵領海詭譎氛圍，更感國防工業自主，高教機、潛艦國造等兵武動員質量精進的重要性與時俱增。國家安全重大問題，實需行政和立法部門協手相攜，緊密合作，方能確保。

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國會立委同時是選區利益代理人和國家整體利益護衛者，在重大法案倡議、預算審查監督、黨團政策協商、及國際外交空間拓展等方面，不僅消極扮演監督行政權角色，進而可以積極提案立法實現其從政理念或彌補選區需求。例如：

一、臺灣國際外交空間被打壓，醫界立委深耕非政府組織，獲「世界醫師會」協助，發函要求WHO同意台灣以觀察員身分參與WHA，多年並親身實際參與WHA，也在立法院成立「國際醫療衛生交流促進會」，推動醫療外交。今年WHA期間，聚焦臺灣觀察員邀請，促成會場外衛福部長與美歐部長雙邊會談，會場內以無國界醫師身分多次擔任友邦總統特別代表，與會成功，奠定醫療外交典範。

二、原民立委在新冠疫情嚴峻，疫苗與藥物短缺時期，清冠一號列入緊急授權用藥，均獲特殊貢獻立委肯定。

三、蘭嶼缺牙醫，保障薪三十萬乏人問津，補選的臺東立委敦促軍醫補足醫缺。

四、來自馬來西亞的新住民，擔任不分區立委，關注各族群新住民權益，推動原住民族的跨國經貿發展。

五、召開年金改革分區會議、司法改革座談建言，國民法官制度、勞動事件法等公聽會，蒐集民意提供行政單位決策參考。

這些，都是臺灣民主韌性的體現。期盼未來國家領導人，兼具民意代表洗禮、行政首長歷練、恢弘國際器識；人民票投信賴的人、走對的路，選出廉能、專業立委，組成文明穩健有效能國會，共創美好民主未來。

（作者為北社理事，臺大牙醫）

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