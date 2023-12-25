自由廣場》掌握生成式AI契機 提昇企業競爭力

◎ 周怡君

生成式AI（Gen AI）與之前AI技術最大的區別，在於可以生成新的內容，對人們的工作、企業營運產生深遠影響，尤助於工作自動化。McKinsey二○二三年推估，Gen AI的應用有望推前自動化進程約十年，大幅提昇效率與生產力。廣達董事長林百里也稱已進入Gen AI新時代，企業如何帶領員工將Gen AI應用於工作，將成為提升企業競爭力的關鍵。

舉例而言，受Gen AI發展影響最深、最快的遊戲產業中，已有多家台企（例如歐買尬、大宇資訊、隆中等）宣布在開發流程中導入Gen AI，主要應用於美術製圖，但美感、創意仍由專人負責，Gen AI與工作者相輔相成，與未導入前相較，至少節省一半的製圖時間。

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工研院也嘗試運用Gen AI，讓數位課程內容產製時間減少一半以上。我們分析課程製作流程，找出同仁每一階段的主要痛點，並確認是否可用Gen AI輔助，最後鎖定課程文案、教學影片、學習評量題目等做為導入Gen AI的首要課題，並在過程中，由主管帶領，除調整流程及工作方式外，也透過訓練培養同仁運用Gen AI工具的能力，讓它更符合使用需求。

從我們經驗來看，清楚的目標對導入Gen AI至關重要。企業應釐清發展方向後並培養相應的人才。我們觀察發現，企業所需人才可概分為「管Gen AI」、「做Gen AI」、「用Gen AI」三類，分指規劃佈署Gen AI並評估效益的高階主管、訓練或修改Gen AI模型的專業工程師及會使用Gen AI工具的各類工作人員。

企業可從小規模種子團隊開始，建立成功案例、習得經驗，再複製擴散；並投資員工培訓、加速部署Gen AI，提昇競爭力。

（作者為工研院副總暨產業學院執行長）

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