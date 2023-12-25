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自由廣場》用理性反制中國介選

2023/12/25 05:30

◎ 李坤隆

每次到大選的關鍵時刻，總是可見中國介選的影子，就像近期石斑魚的問題，或透過特定媒體放送假消息，都可見中國對於台灣大選的積極態度，這樣的作法不是我們所能干預或改變，我們能做的就是用理性來反制，讓這種企圖用政治手段介選的作法無法得逞，才能確保台灣的民主政治發展。

從一九九六年首次民選總統至今，中國做法始終沒變，卻不知國人的民主意識不斷地提高，對於外力介入的排斥感也隨之增加，中國介選的做法越粗糙，反效果也可能越明顯。

當然民眾的理性判斷是其中的關鍵，我們可觀察中國平時對台是文攻武嚇，在國際上持續的壓縮台灣發展空間，戰機也不斷的騷擾，企圖影響我們生活，這些脅迫動作歷歷在目，卻又在大選的關鍵時刻遞出橄欖枝，兩手策略已然十分明顯，我們只要用理性來判斷一定可以理解背後的動機。

另外，國人可以更自信地面對國家的發展，因台灣經濟上的實力已獲得國際的肯定，國內的自由度也位居亞洲第一，人才的素質更是名列前茅，這些優勢都是中國無法片面抹煞的，只要我們持續強化這些軟實力，加上不斷增強的國防硬實力，相信台灣在未來的兩岸競爭上具有一定的優勢位置。

選舉是一時的，透過選戰可讓平時不關注的議題浮上檯面，然後經由討論後加以解決，對於我們國家的發展應是有加分作用，但是如果因此形成更大的社會分裂，那就不是我們所樂見的。

基本上，中國介選是不會停止的，而且隨著選戰越激化，動作可能也會越激烈，所以呼籲選民可以秉持理性與自信，讓選舉成為我們自己的選舉，千萬別在外力影響下做出非自主性的選擇，而在選後才後悔，這是絕對得不償失的。

（作者為大學教師）

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