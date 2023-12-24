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自由廣場》讓礦工後代有個家

2023/12/24 05:30

◎ 高松根

日治時期台灣開始大量開採煤礦，礦產公司會在礦區附近蓋宿舍或提供土地讓礦工自行搭建房舍居住。國民黨政府和軍隊來台後接收相關產業，隨著時代變遷，環境意識抬頭、礦源枯竭，煤炭開採走向沒落而衍生相關問題。

當時的礦工大多是外地來謀生的單身漢，他們住的工寮狹小簡陋，用木板作牆、鉛皮作頂，後來娶妻生子才加蓋浴室廚房。住了幾十年，房子舊了，人也老了，手邊攢了一點錢，把木板、鉛皮拆掉修繕成磚造或鋼筋水泥，這是時代遺留的產物。

如今只因賴清德參選總統，政敵刻意攻擊他在萬里的老家，連帶傷害世居的礦工後代。每個人都有追求舒適生活的權利，沒理由要求早期對台灣做出貢獻的礦工子孫仍舊過著悲情生活。

公平正義從何比擬，於風災、地震、疫情時國家馬上緊急紓困方案就緒，但礦山百年來連基本住的權利依舊無解，長期忽視已不應該，怎能連起碼的居住尊嚴都可任意宰割？

礦山地區房舍多起源於長久歷史演進過程（如土地多屬台陽、台電、台糖），因無法取得土地使用權同意書或地用問題無法申請執照，所以當地人多過著「有根無土、有厝無地」的生活，隨時有著被地主「掃地出門」的危機。

新北市政府為保存九份、金瓜石、水湳洞地區聚落風貌，並使當地住宅、民宿等近3千戶建築物納入建築管理，於民國94年完成「簡化實施都市計畫以外地區及偏遠地區建議管理辦法」及「瑞芳風景特定區建築景觀管理辦法」，特予以簡化訂定該區於民國89年6月劃定公告日前已存在的建築物，可經由「建築景觀審查小組」會勘、審查程序，得申請合法認定或補領使用執照。

本人當時是以社區規劃師身份受聘為審查小組成員，這個專案是台灣史上第1次透過建築管理手段，以保存礦山聚落風貌。事隔近20年，礦山的悲情又因選舉而哀鳴，礦工子孫再次任憑政客踐踏。

過去礦業用地容許工寮，礦權消失後應由公司或政府負責，重視礦工世居的事實，檢討並比照九份、金瓜石、水湳洞專案，做出通案原則解決難題，取得合法建物的身份，讓他們能有個安穩的家。

（作者是新北市社區規劃師／中華大學建築學院助理教授）

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