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自由廣場》大學多元入學走在正確方向

2023/12/23 05:30

◎ 陳啟濃

大學特殊取才放榜，南投縣的暨大附中三名學生錄取台大，這對爭取國中畢業生留在社區高中是最佳的宣傳，選擇在地高中，也能有一流的大學可讀。

三十幾年前，南投縣的社區高中，不要說台大連要考上國立大學都很少見。拜大學多元入學制度所賜，南投子弟免去遠赴都市高中就讀奔波之苦，有優質的在地高中，省下時間與金錢，充分發展興趣與專長。大學端最想要選拔適性入學的高中生，除了避免學生只受限於錄取分數入學，更能積極的培育出各科系的傑出人才。

因政治因素的盤算，有心人刻意挑動人民厭惡政府的情感，散播台灣的大學多元入學制度是「多錢入學」的訊息，為了進入理想的大學要花費很多金錢。事實卻是多元入學更能讓不同學習方式與家庭背景的學生，都能透過不同管道進入自己合適的大學。

舉我的小兒子為例，三年前選擇社區大學，他的學習動力是穩健型，從小就是自動自發型，成績雖然不是最頂尖，但也保持全校社會組排名的前7％。所以透過繁星的入學管道，進入文法商的典範大學︰政治大學。從報名到錄取，沒有花家長一塊錢，只是他自己高中三年都要非常辛苦，隨時保持用功進取的鬥志，所有的學習科目都不能放棄，除了大學學測的科目，連音樂體育等藝能科都要全心投入。

最近社會批評的「學習歷程」檔案的問題，認為學生要耗盡體力，甚至可以到補習班花大錢量身訂做。當然所有制度都有其缺漏，但不能否認有些學生就是專精於做報告整理自己學習的資料，這類的學生就很適合用「學習歷程」檔案甄選的方式入學。

整體而言，台灣二三十年來大學入學改革制度是走在正確的道路上，包括鼓勵多元適性、縮短城鄉差距、提升學習動機、扶助弱勢促進社會流動等面向，這一切是數十年前的「大學聯考」做不到的。

（作者是國姓國中校長）

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