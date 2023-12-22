自由廣場》趙少康講歪理

◎ 愚工

中國流傳的故事，商人送百萬名畫到官員家。打開畫，官員眼睛一亮，心裡有數，卻略帶不悅的口吻說，這是贗品，你上當了，以後不要做這種事，不過我不白拿你的東西，這一百塊給你。商人唯唯諾諾陪禮退出。隔天，官員拿著畫到古玩市場，原來是一件真品，換得大把鈔票後，塞入口袋。從此以後，商人辦起事來通行無阻。

這個故事與文革年代，江青花了幾毛錢向故宮買寶物的傳說相互輝映。

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在台灣，高虹安的男友李先生花五萬塊月租百坪豪宅中的一間套房，實際使用整間豪宅的事實被踢爆後，高虹安及其男友也是振振有辭地表示，一切合法，不會平白占人便宜。

最近，國民黨副總統參選人趙少康被踢爆特權使用中廣大樓十一層一間八十坪的房間當副總統競選辦公室。面對踢爆，趙少康也是理直氣壯，聲稱辦公室租期五十一天，租金二十萬，絕對不會佔中廣的便宜。趙少康這種套路，與他分期付款花一億取得五十七億財產的故事相互「輝映」。

令人擔心的是，趙少康當了副總統後是否會如江青一樣，低價取得故宮寶物，低價取得其想佔有的財物。江青、故事中的中國貪官、高虹安及其男友李先生與趙少康，五個人的特色都是講歪理做壞事，還能臉不紅氣不喘，一副「正正當當做人，做事光明磊落，不會白拿人家東西」的架式。顧炎武說的「士大夫無恥，是謂國恥」針貶的就是他們這五個人的類型，厚黑學嘲弄的人物就是這五個人的類型。

（作者從商）

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