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自由廣場》炒作農地，柯文哲有臉講居住正義？

2023/12/22 05:30

◎ 吳哲文

二十日的總統候選人電視政見發表會上，台灣民眾黨總統候選人柯文哲似乎因為被爆出新竹農地的重大爭議，而與原本打造的口才便給人設顯不相符，但柯仍試圖用更多言詞穩住局面、避免教主形象在教眾面前加速崩盤，他在所謂的居住正義當中，一面抨擊民進黨蔡英文政府未能達成八年二十萬戶社宅的目標、宣稱賴清德百萬戶社宅的目標更有可能跳票，一面宣稱要將台北市「成功」的居住正義經驗，在當選後推廣到全台灣去，說得頭頭是道，但只要稍有觀察台北市政的人，對柯文哲自稱的「成功」經驗莫不感到極為可笑。

首先，蔡英文的八年二十萬戶社宅目標，因公有地並非全由中央政府財政部國有財產署管領，各縣市暨直轄市政府也保有一定數量、且握有劃定重劃區進行土地開發的權限，因此本來就非單靠中央政府就能完成，必須由地方與中央協力完成，地方政府的態度與配合度如何，也是影響計畫成敗的關鍵。

反觀柯文哲二○一四年到二○二二年的八年市長任內，對社宅的態度及具體作為如何，不免令人搖頭。柯文哲不僅曾說出「社宅不用蓋那麼好」的話，讓時任市府都發局長的林洲民為之瞠目結舌，另以戶數而言，八年實際只開工或完工二萬餘戶，距五萬戶目標相去甚遠，且社宅施工品質也不無爭議，造成住戶諸多生活不便，部份社宅還一度傳出月租高達四萬元，更讓社宅失去照顧弱勢民眾的美意。整體來說，台北市的社宅政策絕對稱不上「成功」兩字，絕非柯文哲能向全台灣推廣的經驗。

柯文哲若真意識到居住正義的重要性，根本不用等到政見發表會才提出政策方案，在他台北市長任內就應該有所作為，問題是，在柯市長任內，「用腳投票」遷居到新北及桃園的台北市民不在少數，以致北市人口從二○一九年將近二百六十五萬人，下跌到柯執政最後一年的不足二百五十萬人，柯的居住政策是哪裡成功了？

更何況，柯文哲如今還被爆料他買新竹農地搞養地的重大爭議，正所謂「刮別人的鬍子以前，要先把自己的刮乾淨」，柯文哲滿口大話卻不堪檢驗，真是笑破別人的嘴。

（作者從事服務業、新北市民）

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