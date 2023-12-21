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自由廣場》法律問題不該用政治語言搪塞

2023/12/21 05:30

◎ 不謀

國民黨立委游毓蘭及議員王家貞於自由廣場聯合投書，指責某台南教師未釐清原委，就批判時事，質疑對方意圖使人不當選。仔細閱讀兩人評論，也是竹篙湊菜刀，斷章取義進行政治操作，吾人認為一切還是回歸法律實質探討。

首先王家貞明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之文書，構成刑法偽造文書之登載不實罪要件，此事實行為經台南地院判決，宣告求刑七個月、緩刑兩年，因王未在救濟期間提起上訴，該案於今年四月定讞。縱使司法判之輕刑，也難改犯罪事實，自非王本人聲稱清白之說。

又中選會因王家貞仍於緩刑期間，依據公職人員選舉罷免法第廿六條第九款，對其進行不得登記為候選人之行政處分。該款於今年五月廿九日立法院三讀通過新增，六月九日總統令發布後施行，故有新、舊法適用之討論空間。

法律變動影響人民權利者，涉及法律溯及、不溯及既往，原則上在法律生效前，已終結的事實或法律關係，是禁止法律溯及既往。

而新法律施行後，繼續存在的事實或法律關係，並不適用溯及既往，這在大法官釋字第六二○及七一七號文，都有解釋可參照。因此王家貞仍存在的緩刑事實，構成不得登記為候選人要件，且無適用溯及既往，中選會之處分合法有理。

針對該處分，王家貞提起行政訴訟，向法院聲請假處分，自是其司法救濟的權利。然她卻大張旗鼓搬弄輿論是非，不僅和同黨立委陳以信召開記者會，誣指執政黨司法迫害；又夥同游立委，以時空錯亂的法律及誤用的條文，來閃躲成罪事實，同為台南市民，實難容忍這樣不負責任的民代！

既詡俠女，俠者，義勇之士。呼籲王家貞勇於認錯，為自己的刑案負責，別再顧左右而言他消費執政黨，至於好議員與否，現今議會都有科技錄影，質詢時各種荒腔走板的陋態，相信人民自有公斷，切勿再老王賣瓜、自賣自誇。

（作者是台南第六選區選民、教育工作者）

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