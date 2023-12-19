自由廣場》自然景觀還是順其自然

◎ 張勳慶

位於新北海岸的自然景觀象鼻岩，日前終於難敵自然力量斷落，事後也讓一位台大老師專業能力受到質疑，因為他事前說還可撐上一千五百年。不過這並非重點，真正的問題是國人要有尊重大自然的觀念，千萬勿用人定勝天心態去看待自然景觀的變化。

因為就在象鼻岩崩落墜海後，國人方知過往曾經有人提出用灌水泥方法搶救，亦有社團提出用現代3D技術去挽回。

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其實此類工法在野柳女王頭已經用上，雖然稱這些材料能融合景觀，但說穿了仍是以人的視覺享受為主，這就和數十年前政府用一棵枯死的巨大檜木，對外稱阿里山神木吸引觀光，終於有專家看不下去說出真相，數十年過後我們看待自然景觀還要走回老路嗎？若有此種心態，豈不是顯示高喊震耳的生態與自然教育失敗，只是口號教育罷了。

面對象鼻岩斷落海，真該反省的是國人和地方政府，在台灣島上仍有許多自然景觀存在和變遷中，這些是否有人為力量導致，而且只是為了經濟發展。

就以會漂流的國土-外傘頂洲，面積逐漸縮小中為例，除了大自然力量外，台塑六輕建廠有沒有一定關係呢？這點經專家分析是很確定，可是這麼多年下來國人卻習以為常，然後用手機或相機的拍攝取景，大小眼對待自然景觀，最後就是大家都知女王頭風化變小，脖子變細快斷了，眼中能看的地景可能又少一個，然後齊心搶救苦撐，但是要吃沙吹海風，用腳踩踏的沙洲就眼不見為淨，這種以人為本位的心態不改，看待自然景觀就不在於這個島的生命力，只為了打卡和養眼，然後證明到此一遊。

其實自然力量分分秒秒在說明誰是地球的主人，卻往往被人類忽視，只要看過電視知性節目或百科圖書，都知道美國尼加拉瓜瀑布，在水的力量沖刷下，是會往上游後退。同樣的，若沒有太陽的電漿作用，加上地球引力，我們看不到極光之美；沒了月球的給地球的潮汐作用，中國大陸就沒錢塘潮可看。

所以國人一定要分清楚，自然景觀和人為古蹟的區別，千萬不要用修古蹟心態套用在自然景觀上，因為那原本就不屬於人類的，只是我們正好生活在這裡罷了，留存長短或消失毀滅，都是讓大家學會尊重自然力量，這也是愛土地、愛地球當盡的職責。

（作者為文字工作者）

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