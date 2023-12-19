自由廣場》（鏗鏘集）夏立言負荊請罪

◎王景弘

國民黨副主席夏立言，在選前急忙上路前往中國，洩露兩點訊息：第一，中國以武嚇介選無效，侯友宜會輸；第二，為最後掙扎，侯友宜將說幾句頂撞中國的話，請北京紅朝「諒解」。

中國武嚇介選只有反效果，路人皆知，軍演及招待旅遊，威迫利誘，並無補侯友宜選情，徒然引來國際關切和台灣人民反感。

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侯友宜血統不正，需要高喊「九二共識，一個中國，反台獨」，甘為中國和國民黨紅統傀儡，但做為「正港土雞」卻與土雞行為脫節。

人民當家作主，決定自己前途與生活方式，是民主的底線，放棄這條底線，人民不會支持。保障台灣安全的盟友美國，也以兩岸爭議「和平解決」，並獲「台灣人民同意」為底線。

馬英九第一次參選，在蕭萬長等人勸說下，接受台灣前途改變須台灣人民同意的主張，騙到選票。但他大位到手，卻甘於屈從中國，紅統本色畢露。

紅統把這次大選，當復辟的最後機會，不惜讓土雞掛帥選總統，黨國正統抬轎，但土雞學紅藍雞啼，荒腔走板，非改調不可。要改調就難免開罪中國，夏立言要先去告罪。

侯友宜話術已變，不再擁抱「九二共識，一個中國，反台獨」，而以「個人意見」，定義九二共識「內涵」是「反對台獨，反對一國兩制，堅持民主自由，由二千三百萬人決定台灣的命運」。

但侯掛一漏萬，反對「一國兩制」，並未反對「一個中國」或「一國一制」；反「台獨」，也沒有說反「中華民國獨立」；而連「台灣人」都不敢提，只說二千三百萬「人」決定台灣命運。

「九二」本來就是虛構，自定內涵，更非共識；主張人民自決，目的在騙選票，但中國會不高興，夏立言就要去當慰安男，請紅朝主子見諒。他們沒有把台灣人當主人。

（作者為資深新聞工作者）

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