晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「貿易壁壘」新工具 中國脅迫介選老把戲

2023/12/18 05:30

◎ 顏慧欣

中國公布認定我方構成貿易壁壘的結果後，開始有憂慮對我國在兩岸都申請的「跨太平夥伴全面進步協定」（CPTPP）會有衝擊。中方後續舉措雖不明，但若論斷其調查報告會影響台灣CPTPP的審查，實有失真。

有觀點認為中國只要影響一、兩個成員國就可阻擋台灣入會，可能藉此報告衝擊台灣CPTPP資格或延後入會審查。這實為多慮了。首先，中國反對台灣加入CPTPP舉世皆知，無需用這份貿易壁壘調查報告作為基礎。更何況中方反對的論點向來是環繞在「一中問題」（因CPTPP開放WTO會員加入），而非台灣是否符合CPTPP資格；若中方改打貿易壁壘牌反而是降低其論點的高度。

第二，台灣是否真有貿易壁壘？台灣措施是否果真違反WTO與ECFA？均非中國單方面可認定。倘若中國訴諸貿易壁壘來影響台灣申請案，恐怕加拿大、日本及英國、澳洲等現有CPTPP成員，會鼓勵中國儘速以此報告為基礎，到WTO法院提告，而非直接採納中方認定。因此將貿易壁壘調查跟台灣CPTPP機會掛鉤的說法，是一個似是而非的議題。

事實上，中國貿易壁壘調查報告洋洋灑灑廿四頁，看似包含程序面與實質爭議的處理。但由於中國《對外貿易壁壘調查規則》規則籠統，調查機關在這次或之前對美國等調查報告，都存在程序不嚴謹的爭議。例如本案調查對象是台灣政府措施，是本案最直接的利害關係人，然而我方政府從無主動表達意見或被徵詢意見的機會。再如中國商務部表示有發送問卷詢問產業界意見，但未說明發送時點及截止點，又報告彙整了一八三份所謂的產業問卷意見，卻未揭露企業或公協會名稱。簡言之，台灣各界的各種討論及恐慌，很可能是未深究中國貿易壁壘調查報告的情況下，過度捕風捉影的自我驚嚇。

過去在國際經貿場合，類似中國商務部這種資訊片面、程序不透明的貿易壁壘調查，光是程序就充滿了欠缺一致性與可預測性的疑問，更遑論結論的正當性。何況從商務部這次對調查時間點的「巧思」安排、國台辦每次亦步亦趨，用明、暗示威脅台灣等作法，都顯示貿易壁壘調查報告只是中方使用的新工具，其本質已經構成「經濟脅迫」。

台灣當務之急應當是基於經濟去風險的精神，加速擺脫每次大選就被脅迫的問題，同時尋求重視解決經濟脅迫問題的美、日、加、英等G7各國的協處合作。至於CPTPP，反而是我國應向現有成員國說明，慣用經濟脅迫的中國，根本不符合CPTPP價值及精神。

（作者為中經院WTO及RTA中心資深副執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書