自由廣場》「貿易壁壘」新工具 中國脅迫介選老把戲

◎ 顏慧欣

中國公布認定我方構成貿易壁壘的結果後，開始有憂慮對我國在兩岸都申請的「跨太平夥伴全面進步協定」（CPTPP）會有衝擊。中方後續舉措雖不明，但若論斷其調查報告會影響台灣CPTPP的審查，實有失真。

有觀點認為中國只要影響一、兩個成員國就可阻擋台灣入會，可能藉此報告衝擊台灣CPTPP資格或延後入會審查。這實為多慮了。首先，中國反對台灣加入CPTPP舉世皆知，無需用這份貿易壁壘調查報告作為基礎。更何況中方反對的論點向來是環繞在「一中問題」（因CPTPP開放WTO會員加入），而非台灣是否符合CPTPP資格；若中方改打貿易壁壘牌反而是降低其論點的高度。

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第二，台灣是否真有貿易壁壘？台灣措施是否果真違反WTO與ECFA？均非中國單方面可認定。倘若中國訴諸貿易壁壘來影響台灣申請案，恐怕加拿大、日本及英國、澳洲等現有CPTPP成員，會鼓勵中國儘速以此報告為基礎，到WTO法院提告，而非直接採納中方認定。因此將貿易壁壘調查跟台灣CPTPP機會掛鉤的說法，是一個似是而非的議題。

事實上，中國貿易壁壘調查報告洋洋灑灑廿四頁，看似包含程序面與實質爭議的處理。但由於中國《對外貿易壁壘調查規則》規則籠統，調查機關在這次或之前對美國等調查報告，都存在程序不嚴謹的爭議。例如本案調查對象是台灣政府措施，是本案最直接的利害關係人，然而我方政府從無主動表達意見或被徵詢意見的機會。再如中國商務部表示有發送問卷詢問產業界意見，但未說明發送時點及截止點，又報告彙整了一八三份所謂的產業問卷意見，卻未揭露企業或公協會名稱。簡言之，台灣各界的各種討論及恐慌，很可能是未深究中國貿易壁壘調查報告的情況下，過度捕風捉影的自我驚嚇。

過去在國際經貿場合，類似中國商務部這種資訊片面、程序不透明的貿易壁壘調查，光是程序就充滿了欠缺一致性與可預測性的疑問，更遑論結論的正當性。何況從商務部這次對調查時間點的「巧思」安排、國台辦每次亦步亦趨，用明、暗示威脅台灣等作法，都顯示貿易壁壘調查報告只是中方使用的新工具，其本質已經構成「經濟脅迫」。

台灣當務之急應當是基於經濟去風險的精神，加速擺脫每次大選就被脅迫的問題，同時尋求重視解決經濟脅迫問題的美、日、加、英等G7各國的協處合作。至於CPTPP，反而是我國應向現有成員國說明，慣用經濟脅迫的中國，根本不符合CPTPP價值及精神。

（作者為中經院WTO及RTA中心資深副執行長）

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