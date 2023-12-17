自由廣場》大選電視廣告戰已白熱化

◎ 魯伯非

觀察最近幾個月，國民黨、民進黨電視廣告的空戰，是一門很好的選舉廣告教學課！

國民黨早在幾個月前，就製作一系列新潮流門神貪污的廣告，用刑警辦案劇情，把一大堆未經證實的弊案，將源頭通通指向賴清德及蔡英文！國民黨利用鋪天蓋地的電視廣告，配合各地造勢活動達成將對手負面化的目的。同時間，綠營則是一支質疑馬文君潛艦洩密的電視廣告。

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距投票只剩一個多月，空戰陸戰都進入白熱化。國民黨推出第二波嘲弄民進黨是桃花黨的廣告，居然在收視率極高的亞錦賽猛打電視廣告，志在觸及非同溫層的中間選民，而大巨蛋首場賽事的亞錦賽時段就是超級媒介。

綠營則推出「世界的台灣」，格局調性皆優，可惜動作比藍營慢得多，因為此時中間選民被新潮流門神、民進黨等於桃花黨，已經洗腦了兩個月！

前兩個月，民進黨對付國民黨的抹黑廣告，應該在各類頻道宣傳民進黨過去八年做了哪些事，並說明國民黨、民眾黨是怎樣抹黑兼扯後腿，再強調蔡賴蕭這個產品的功能性在哪裡，完成之後，再接上「世界的台灣」這支品牌形象廣告，才能說服中間選民。

政大學生問蕭美琴你拿什麼來說服我們投給民進黨？蕭回答說蔡政府比馬政府進步太多！這個問題是否意味著，綠營在這方面的廣告宣傳失敗，從來沒用電視廣告向中間選民重複報告，所以大學生才會提問這種問題。

國民黨再接再厲，推出第三波選錯領導人會引戰的電視廣告，新聞報導指蔡英文已有合體賴蕭拍宣傳片，盼綠營加緊腳步、亡羊補牢，用簡單易懂的廣告告訴選民，民進黨過去八年成就了哪些事，且將如何避戰。提供中間選民一個好理由，讓他們願意忽視國民黨的抹黑和恐嚇廣告，並投給延續蔡英文政績的賴蕭配！

（作者是自由作家）

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