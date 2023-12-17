自由廣場》心向敵營卻想重返執政

◎ 吳哲文

中國介入台灣選舉各種手段盡出，即使中國陷入改革開放以來最慘的經濟衰退，從中央到地方都已債台高築，卻為了攫奪台灣經濟發展的財富，以幫中共體制延壽，北京不惜引進「幫扶」模式，讓各省市台辦認養責任區，甚至以市價顯不相當的低價旅遊團，招徠台灣基層村里長旅遊中國，藉此影響他們、基層樁腳與一般民眾的投票意向。

由於手段粗糙，台灣檢警調加強查緝，近日在台北市傳喚41名里長，面對此一事實，中國國民黨從馬英九、朱立倫，再到羅智強等區域立委候選人，卻扣政府以司法介選的帽子，甚至不當類比，將一般自費旅遊中國，與價金顯不相當的村里長旅遊團混為一談，極盡詭辯之能，坐實了國人對這個中國黨能否對台灣忠誠 的深切疑慮。

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再如中國提早1個月公布指控台灣製造貿易壁壘，中國國民黨也是如此，既無視中國動輒以莫須有理由，禁止台灣農產品或食品商品進口的事實，反而隨著中共起舞，反責台灣製造貿易壁壘、阻礙台中經貿，進而自稱「只有讓他們重返執政，才能讓兩『岸』經貿恢復榮景」，一搭一唱，這若不是配合中國介選，那什麼才是？

中國國民黨在這次大選，為了最大化選票，可說是吃到柯文哲包牌的口水，提出各種標新立異、實則大有問題的主張，還「借鑒 」蔡英文政府的國防及外交等政策，但該黨與中共聲氣相通的行徑，就算借鑒蔡政府的政策再多，也無法掩蓋其親中本質，以及萬一獲得執政權後將台灣奉送中國的可能，這種與敵營同一鼻孔出氣的在野黨，豈有重返執政的資格？台灣人務必看乎清、認乎明，在明年大選用選票阻止中國共產黨利用中國國民黨掌握台灣政權的幻夢！

（作者是新北市民，從事服務業）

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