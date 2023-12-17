自由廣場》非見面不可/夏立言赴中領取口諭?

◎ 愚工

中國順口溜「黑頭不如紅頭，紅頭不如手頭，手頭不如口頭」，意思是說，白紙黑字的法律規章效力不如黨組織下發的紅頭文件，紅頭文件的效力不如領導下的條子（手諭），領導手諭的效力不及領導的口諭。在電子通訊很容易被駭或被竊聽，紙本文件容易外流變成呈堂證供的今天，口諭是最保險的通信方式。

值此中國介選的證據與傳言甚囂塵上之際，國民黨不顧被貼上紅統的標籤，副主席夏立言不顧國民黨選情還有很大的努力空間，放下在台灣的輔選工作，專程跑到中國，預計停留兩周。國民黨對放宣稱，此行目的是要探望台商。這種理由用中國的流行語說，就是在「忽悠社會大眾」。

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坊間普遍認為，夏立言此行不外拉選票與募款，筆者認為，更有可能的是，當面領取中共的口諭。分析如下：中國幅員廣闊，台商遍布中國，台商要選誰，不是中共說了算，更不是夏立言來沾個醬油就能奏效，如果是為了選票，這種輔選很沒有效益，如果是為了募款，請中共向台商發個話即可，不必如此舟車勞頓。但若要領取中共口諭，則必須不辭勞累，當面領旨，才不會留下痕跡，既安全又慎重。

「下架民進黨」是中共對台工作成效的指標，聯合台灣的在野勢力與明裡暗裡埋伏在台灣的中共同路人匯成一股力量是必要的手段。怎奈泛藍泛白兩個族群就如扶不起的阿斗，真是急死中共。如今，郭台銘已因眾所周知的原因退選，柯文哲又因人設與誠信崩壞，「不堪大任」，中共只好把國民黨當廖化，招來面授機宜。能否奏效，攸關國民黨的消長，更攸關國台辦領導的去留，國人如何選擇，明年1月13日揭曉。

（作者從商）

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