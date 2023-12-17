自由共和國》張永昌／遠通電收在泰國ITS的佈局 聚焦系統整合與聯合艦隊的成功模式

張永昌／遠通電收總經理

今年九月總統府秘書長林佳龍與國發會主委龔明鑫率公部門以及台灣產業輸出代表前往泰國進行雙邊互動與交流，其中一亮點即為參觀泰國M9高速公路的自由流電子收費系統。主打導入AI車牌辨識、無需於收費站前停下或減速、可使用任何支付方式，該自由流電子收費服務（泰國稱為M-Flow）正式於二○二二年二月中旬啟用並陸續獲得泰國用路人正面的回應，不僅超過六十萬登記車輛使用，據泰國高公局指出，M-Flow的建置亦改善了高速公路整體九十五％的交通問題，減少碳排，每月也節省了幾千萬泰銖的營運費用，M-Flow的成功推動促使泰國交通部正著手擘劃推及全國實施。探究背後的功臣，即為以台灣國道電子收費業者遠通電收為首的ETC國家隊。

若近一步了解ETC國家隊的形成，以及台灣ETC為何能在新南向國家以及國際立足，可歸功於多個因素︰

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一、配合新南向政策以及全球化推動方案，包含行政院、交通部、經濟部與外交部等中央機關都視ETC為國家輸出重點產業，針對不同面向提供實質協助。

二、國道電子收費BOT政策於初始制訂了對的方向，在技術方面採取中立的態度，保留民間廠商科技研發的彈性，也間接引導了ETC從一剛開始被國外廠商技術綁約，而後發展到國內技術自主，乃至於至今有近九成的國產自製率。

三、高公局提供民間廠商場域試煉的機會，除了嚴格監督營運績效外，並鼓勵發展衍生性技術與事業。

四、由遠通與眾多工程顧問及ICT上下游廠商組成的ETC國家隊，能應付國際級智慧交通專案所需之完整技術與經驗。

ETC國家隊中不乏上市櫃知名公司與該領域翹楚，如工研院、台灣世曦、中興工程、華電聯網、台達電、研華、研揚、大世科、四零四、凌羣電腦、福鄉通商等，在歷經近廿年不斷研發與淬鍊，所有廠商皆已紮根ETC領域，搭配實戰營運經驗，從而建立起了陣容堅強的產業鏈。

海外輸出及落地更充分展現了ETC國家隊的技術能量與系統整合力。舉例而言，遠通針對泰國異於台灣的車牌與收費車型，與台灣協力廠商共同研發了AI車輛辨識解決方案，可辨識泰國車牌、車型、車軸、車色、廠牌，其辨識準確率高於泰國當地廠商所提供的解決方案，不僅獲得泰國客戶的讚賞，也讓泰國政府見證台灣ICT軟實力。

另一案例為日前已簽約之M6與M81兩條泰國高速公路的電子收費暨交控系統的整體輸出案，台灣ETC團隊對系統設計與技術的創新，輔以高公局對ETC在台營運實績的證明，使台灣從歐美日韓星中大廠環伺下脫穎而出，打響ETC整案輸出的第一槍。

展望未來，除了現有的ETC國家隊，我們也希望有更多的數位交通科技可以產業化而後出海。然而，產業化及旗艦隊非一蹴可及，政府也應該認知單一縣市專案並無如此巨大的影響力與能量，應參考日韓中等國家，以國家級的規模與資源扶植某一專案，於國內累積經驗以及培養媲美國際的相關人才和技術；而國家級專案的推動更需要公、私部門協力以及民眾的參與才能完成。

具體的方式，即是由公部門提供試驗場域、法規沙盒以及掌握前進方向，私部門提供創新的產品及應用服務，除了政府與企業間的合作，企業與企業，甚至產業與產業間的協作也要升級。最重要的是，必須提供便利民眾的服務，盡可能降低社會衝擊和進入門檻，以及持續提升使用者體驗，才有可能在一個領域上專業在服務演進中達到國際水準，找到優勢進而輸出海外。

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