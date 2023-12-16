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自由廣場》司法院會自省?

2023/12/16 05:30

◎ 尤英夫

貴報報導，法官屢出包挨批缺自省，司法院強調，對絕大多數法官的清廉、正直與對審判工作的使命感深具信心，針對少數法官違法失職，始終採取絕不寬貸，從嚴處理立場云云。

本人同意絕大多數法官具使命感值得尊敬，但要指出司法院處理極少數法官的違法失職，卻是寬容不辦，甚至優遇提昇。

以實例來驗證。台灣高院彭性法官違反刑事訴訟法及法官倫理規範，且有情節重大之理由。民間司改會就具體指出：（一）彭法官於審理時，就同案被告姜某所持有之太一公司股份數額及價值認定，存有重大違誤，其行為顯已違背刑事訴訟法第2條第1項、法官倫理規範第9條及第12條第1項前段之規定，情節重大。（二）於審理時，一再忽略被告向其聲請對仁富公司整體價值進行鑑定，甚至以告訴人曾陳報共同被告姜某之財產為由，曉喻辯護人撤回調查證據之聲請，而未對被告為有利之證據調查，衡其行為，亦已違反法官倫理規範第12條之規定，情節重大。（三）被告多次提出刑事聲請狀，請求調查極為有利被告之證據，彭法官濫用自由心證，置之不理，明顯違背刑事訴訟法第 155 條。

（四）尤有甚者，彭法官於辯論終結後，單方面以電子郵件之方式，命告訴人表示意見，且告訴人表示意見後，復於103年9月17日續提刑事告訴理由補充狀，惟彭法官竟未送達被告，直至被告事後閱卷後，始查出彭法官又收受兩份告訴人書狀，且未使被告表示意見，亦已嚴重侵害被告之在場權，而衡其行為，顯無法官倫理規範第15條所定之急迫情事。（五）審理102年度上易字第1256號刑事判決期間，有上述訴訟程序違誤，事實認定瑕疵等情及應調查之事項未加調查等情事等。

像這樣明顯違反法律與違反倫理規範的法官，司法院不但不予懲戒，反而一再提拔高昇。今天還敢說針對少數法官違法失職，始終採取絕不寬貸，不是很可笑嗎？

（作者是律師）

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