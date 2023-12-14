自由廣場》選舉又扯上母語

◎ 杜信龍

張世賢兄的文章《客家人看綠營致勝之道》引起對選舉中語言複雜關係的思考，該文建議綠營在政治演講時使用華語以擴大傳播效益，卻也提及國民黨過去禁止母語教育政策。客家人隱藏母語，準用殖民者的語言，甚至鼓勵台語母語者也收起本身語言，引發對選舉競爭是否掩藏著一場文化語言權力鬥爭的反思。在選舉中，政治人物是否應強調母語文化的價值？

回顧過去，藍營使用台語演講的頻率是否比綠營低呢？一些民間觀點認為，政治人物在選舉中強調母語是情感極大化的考量。然而，如今由於工具極大化的考慮，使用華語成為趨勢。這種轉變中的差異，唯一的解釋或許是為吸引年輕人。根據行政院最新公布的二○二○年人口普查，六歲至十四歲的台語使用者比例僅為七．四％，顯示台語正逐漸消失。這也是為什麼民進黨上台後努力推動國家語言發展法，以保留各母語族群的本土意識。

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「客」文的建議未必是勝選最大因子或相關，但絕對與民進黨過去的核心價值相悖。幾乎每次選舉都會扯上母語議題，這幾年討論的大部分以華語為尊的言談，其思考不外乎是短期利益做為考量。或許我們應正視並接受母語不可避免地消失的現實。倘若如此，未來我們會失去什麼呢？

（作者是科技公司工程師、台語小說《放毒》作者）

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