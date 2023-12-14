晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》選舉又扯上母語

2023/12/14 05:30

◎ 杜信龍

張世賢兄的文章《客家人看綠營致勝之道》引起對選舉中語言複雜關係的思考，該文建議綠營在政治演講時使用華語以擴大傳播效益，卻也提及國民黨過去禁止母語教育政策。客家人隱藏母語，準用殖民者的語言，甚至鼓勵台語母語者也收起本身語言，引發對選舉競爭是否掩藏著一場文化語言權力鬥爭的反思。在選舉中，政治人物是否應強調母語文化的價值？

回顧過去，藍營使用台語演講的頻率是否比綠營低呢？一些民間觀點認為，政治人物在選舉中強調母語是情感極大化的考量。然而，如今由於工具極大化的考慮，使用華語成為趨勢。這種轉變中的差異，唯一的解釋或許是為吸引年輕人。根據行政院最新公布的二○二○年人口普查，六歲至十四歲的台語使用者比例僅為七．四％，顯示台語正逐漸消失。這也是為什麼民進黨上台後努力推動國家語言發展法，以保留各母語族群的本土意識。

「客」文的建議未必是勝選最大因子或相關，但絕對與民進黨過去的核心價值相悖。幾乎每次選舉都會扯上母語議題，這幾年討論的大部分以華語為尊的言談，其思考不外乎是短期利益做為考量。或許我們應正視並接受母語不可避免地消失的現實。倘若如此，未來我們會失去什麼呢？

（作者是科技公司工程師、台語小說《放毒》作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書