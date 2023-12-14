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自由廣場》馬雲已被共富，中校還想拿錢？

2023/12/14 05:30

◎ 張經偉

人們為何成為敵國內應？CIA歸納四大理由為「MICE」：Money（金錢）、Ideology（意識形態）、Coercion（威迫）、Ego（自我）。

或許人們（尤其軍人）在乎「Ｍ」，也不總是壞事，尤其「Ｍ」如果強過「Ｉ」的話，常常更能「不戰而屈人之兵」、避免不必要的死傷。例如織田信長發動的甲州征伐：織田軍進入甲州後，釋放重金懸賞武田一族首級的消息，武田勝賴的許多舊有家臣、領民…於是紛紛倒戈。反觀今天的以巴衝突，雙方的「Ｉ」可能都太強烈，以至無法用「懸賞哈瑪斯頭子」、「懸賞獨夫納坦雅胡」取代加薩走廊的生靈塗炭。

「Ｍ」要發揮上述正面效果，關鍵前提正是這個「Ｍ」有信用與否？沒有信用的信用卡，是一張塑膠廢物！由於後世的電玩動漫等等，織田信長霸道、梟雄的形象深植人心。然而織田政權也很講究經濟：實行「樂市樂座」這種活絡商業政策、高舉明錢「永樂通寶」圖騰作為軍旗之一…反觀甲斐武田氏居於內陸、相當缺鹽。甲州征伐的貿易戰奏效，正是雙方的懸殊貧富脈絡。

至於近期謝姓中校欲駕CH-47直升機投共一案，明顯就沒認清雙方經濟情景、沒認清中共政權不講信用。習近平亂政下，中國失業率飆高、疫情再起、外資紛紛撤離、滿街「躺平」與「側臥」…馬雲那種全球知名的富商，習近平都敢直接「共富」他，一些收了賄金的台灣降兵，習近平怎不會在他需要資金時，直接共富鐵拳、連本帶利回收你等？相較之下，台灣的勞保、健保等等，明顯都是更有信用、更穩定的資源，哪一個「Ｍ」更值得擁抱，怎會認不清？

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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