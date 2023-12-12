自由廣場》亞錦賽有感／職棒或業餘？ 高中球員應及早規畫與準備

◎ 陳宏煇

亞錦賽落幕了！台灣隊在複賽及冠軍決賽都以一分之差敗給日本隊，或許有些球迷覺得惋惜，也或許有些球迷檢討因為野手失誤導致輸球，但平心而論，台灣隊的打擊不振，以及日本隊投手合力封鎖，讓台灣隊連續十九局未能得分，才是輸球的關鍵。

其中，兩場比賽日本隊王牌投手嘉陽宗一郎都上場，累積投球局數共九局且零失分，拿下一勝一救援，是日本隊贏球的最大關鍵。現年廿八歲的嘉陽宗一郎雖具備職業水準，但因為多次未獲職業球團青睞，加上其個人生涯規劃，最終決定留在社會人隊（業餘），也成為日本社會人隊在國際賽的王牌投手。

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事實上，在日本社會人隊打球的球員，平日早上要進公司打卡上班，下午一點才開始練球，而國內也有幾支業餘球隊有同樣做法，其中又以合庫隊最為人所熟知，許多球員寧可待在業餘隊，也不願到職業球隊打球，原因就是即使沒辦法打球了，球團也會安排到其企業體下工作，像是一九九七在IBAF世界青少棒比賽時叱吒風雲的鄭嘉明，以及這次在在大巨蛋擊出正式比賽第一分打點的陳孝允，都是合庫隊的球員。

其實，每年離開職業球隊的球員為數不少，但有愈來愈多的球員在高中畢業後便投身職棒舞臺，卻只待了一、二年，就離開了職業球隊，而這些高中球員少部分還能轉到業餘隊打球，部分則轉任國中小球隊擔任教練，但多數則是缺乏專業技能，因而選擇需要付出勞力的工作，讓自己的未來人生重新歸零。

筆者建議，每位高中球員要進人職棒前，都應審慎思考自己的球技能否應付職業舞臺的高張力比賽，以及預先規畫好未來一旦離開職業球隊後的生涯發展，並在訓練之外積極學習第二專長、儲蓄好生活預備金，如果自認為還沒準備與規畫好，還不如就留在業餘球隊，或許薪水不如在職業球隊，但生活卻更有保障。

（作者為大學生輔人員）

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