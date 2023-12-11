自由廣場》太空版的「一帶一路」

◎ 鄭子真

十一月九日和廿三日中國於西昌中心發射衛星，緊接著十二月四至五日在酒泉中心「埃及二號」升空、六日在太原中心以「捷龍三號」（SD-3）運載火箭，朝向廣東陽江海域執行火箭搭載衛星發射任務。十二月九日再於酒泉中心以「朱雀二號火箭」搭載鴻鵠衛星、天儀卅三衛星及鴻鵠二號衛星升空成功，朝向印度洋飛行。「朱雀二號火箭」順利達成任務，意味著中國第一個民間太空產業開發的液體運載火箭連續發射成功。

目前中國共有四處火箭發射地，分為酒泉、太原、西昌及文昌，酒泉是一九五八年中國第一個火箭發射地，技術由蘇聯而來，太原知名度雖不如酒泉，是一九六七年中國第一個自行設計且試驗導彈之處。而太原發射地的重要性，在於佈署最先進的「東風四一」洲際導彈，又名「五寨戰略導彈基地」。西昌發射地成立一九七○年、於一九八○年啟用，主要負責地球靜止衛星、北斗定位系統衛星、嫦娥月亮探勘器等皆在此處發射。文昌發射地則位在海南島，於二○○九年建設完成，主要為發射地球同步衛星、天宮號太空站、深太空探測衛星等。

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從中國衛星發射中心的目的與功能來看，第一，應在西昌中心定位功能的衛星發射，卻在十二月四至五日於酒泉中心升空「埃及二號」。此衛星是中國與埃及合作的太空項目，被視為一帶一路的代表例子。事實上，酒泉中心是中國第一個衛星發射基地，年代較久、技術也未必最先進。其次，十二月九日酒泉中心亦發射民間公司開發的運載火箭，可推測偏屬試驗性居高。

值得注意的是，十二月六日於太原中心的發射任務，因太原是中國試射導彈基地，且朝南發射。衍生而來的是，中國欲建構起太空版一帶一路的野心，一是測試海上發射基地的穩定性和可能性，二是增加發射衛星的數量，以提高衛星精準定位的功能。第三，擴大範疇到南邊的印度洋，意涵突破民主聯盟國家在南海的共同軍演等。接續之前北韓向南發射衛星火箭後，中國佈局南方太空戰略的野心不言可喻。

（作者為文化大學政治系教授）

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