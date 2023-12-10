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自由廣場》「五五五」債務陷阱 恐「貸貸相傳」

2023/12/10 05:30

◎ 林春發

國民黨總統參選人侯友宜提出青年購屋方案，規劃提供四十歲以下青年購屋貸款，免付頭期款，貸款額度最高新台幣一千五百萬元，利息補貼五年，要讓年輕人買得起房。

就在數日前，義大利正式通知中國退出一帶一路，理由是它的效益遠不及原先中國的承諾。

為什麼把這兩件事放在一起？

一帶一路乃是二○一三年由中國倡議並主導的跨國經濟帶，投資近七十個國家和國際組織，實施至今滿十年。

根據約翰霍普金斯高等國際研究學院統計顯示，參與國斯里蘭卡至二○二一年外債達三七六億美元，中國持份近廿％。再如辛巴威、肯亞等非洲國家，近廿年來外債總額暴增逾五倍，已經突破七千億美元，中國貸款佔十二％，中亞幾個參與國也是負債累累，類似案例不勝枚舉，這些國家實在難以償還用於一帶一路倡議的基建項目貸款，導致一帶一路遭批是「債務陷阱外交」。

財經專家為「五五五方案」把脈，以卅年房貸為基底試算後發現，五年寬限期每月繳一萬九千元，第六年起一個月至少得繳五萬一千元（考量財務安全，購屋者月薪得達十五萬元）。如果一個三、四十歲的人相信侯友宜的話，退休後沒了收入還要背房貸，本以為德政讓他有了房屋可「代代相傳」，沒想到卻變成「貸貸相傳」。更慘的情況是人生遭逢變故無法還款，到時就必須交出房屋所有權給銀行，這下場豈非和還不起外債的一帶一路借款國一樣，最後必須對債權國交出港口、鐵路、礦場或電網設施等重要資產以抵債。

為了利益，中國不惜以他國為壑。侯友宜為了選總統，不惜炮製「債務陷阱」給年輕人跳。

（作者是台中市民）

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