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自由廣場》雙語政策是正途

2023/12/09 05:30

◎ 莊勝榮

有少數教育團體工作者認為，雙語教育無法源依據，危及正常教育發展，造成英文過度學習，真不知他們有無國際常識。多少歐洲人會兩三種語言，有人喊停嗎？有人說傷害教育正常發展嗎？沒有。走出去看看，再來討論雙語政策吧！再說，哪有什麼政策都要法源依據？多子化政策、高薪政策、AI政策，需要制定條文才能運作嗎？有這種腦筋，只能坐以待斃。

以老鷹的高度及視野才能做好事做對事，否則公門好修行只是口號。李光耀把英文作為第一國語，才有今日的新加坡，若只講中文，一千多家外商憑什麼在新加坡設據點？台灣講中文若又會說英語，外商來台無語言障礙，來旅遊求學同樣無礙。反之，台灣人到國外旅遊，求學、投資，語言無障礙。台商去中國投資，就是看準語言無障礙。現在不少企業移到東南亞，需要學當地語言，或聘請當地秘書，也需要國際語言—英語。政府把英文作為第二國語，所謂雙語政策，將來拼個二、三十年，讓台灣成為國際化的國家，何樂而不為？大有為的政府，要如此做，所謂教育專家反對，真是奇怪！

海島國家因為周邊沒有其他國家，容易造成閉鎖現象，台灣、日本即是。日本人的英語向來不佳，他們如果覺悟，將來也會發展日、英雙語政策。台灣的政府已經頓悟，著手推動雙語政策。有此人的子女去國外學英文及科技，卻在台灣反對雙語政策。是否怕別人的小孩英語太強，跟他的子女競爭？全世界講英語的人口約二十億人，有機會跟他們溝通，了解不同文化、民情風俗或做生意，難道不是美妙的事？

比利時官方語言荷蘭語、法語、德語，英語為第二語言，德國人超過六十％會講英語，芬蘭人超過七十％會講英語，丹麥則將英語列為第三語言，挪威、瑞典將英語列為第二語言。看看歐洲人盡力推動英語政策，台灣已經晚了幾十年，還有人固步自封、本位主義或鎖國思想，反對雙語政策。政府應大力宣傳雙語政策之優點及必要性，三黨總統候選人，很難得雙語政策有高度的共識，這就是民氣可用，政府要更積極努力推動，千萬別讓反對者成為雙語政策的絆腳石。

（作者為律師）

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