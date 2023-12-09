自由廣場》國民黨販賣芒果乾

◎ 翁建中

二○二○年大選，前總統馬英九抨擊蔡英文的兩岸政策，要求驅散芒果乾，蔡則回應「當初種下芒果的人是他自己」過了四年，全國各地卻又上架一幅幅的「戰爭與和平」看板，國民黨當初唾棄的亡國感意識，怎又再一次大選中賣弄選民意識與標籤？

《戰爭與和平》是俄羅斯作家托爾斯泰所述，風雨恢弘的十九世紀歐洲歷史，廿一世紀的國民黨卻把戰爭與和平演成一齣密室協商的大選鬧劇。侯友宜九月訪美時強調國防3D戰略首要先嚇阻，提升國防與自衛能力；趙少康卻提出在兩岸和緩後將義務役役期改回四個月。國民黨的國防思維會讓台灣成為「和平」的選項嗎？

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筆者觀察發現，高市三民區立委候選人黃伯霖的競選總部寫著斗大地「戰爭vs和平，給您選」、花縣立委傅崐萁則是透過國民黨黃榮華黨部的廣告看板，在花蓮市區架起多面的「反戰爭要和平」國民黨在各地掛起此類看板，是要讓選民想起國民黨屢次在國際地位、議事殿堂，次次反對國防自主與外交建設，抑或要提起他們自己最討厭的亡國感意識拉攏民眾選擇？

避戰與備戰並非兩回事，落實國防自主與民防組織等可增強國防戰力讓台灣有能力捍衛海峽地位與權利主體；避戰也有很多方式，例如提出友善敵意國家的政策，但讓台灣國防經費降低、阻止研發、縮減訓練時間並不會讓臺灣避免戰爭。

選戰倒數三十餘天，八日又爆中艦機於海峽活動，甚有探空氣球飄越海峽中線後消失。越接近投票日，中共挑釁意味越濃厚，不論哪位候選人當選總統，都必須面對中共併吞台灣的野心。

（作者為國立東華大學學生）

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