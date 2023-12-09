自由廣場》平心靜氣看108課綱

◎ 李金鴦

每到選舉，討論「去中國化」總要上演好幾番戲碼，所有教改的新仇舊恨都要跟這個沾上邊。事實上，面對時代變遷，改變調整不得不然，改變本是不易，面對教改，如果推論它不成功，是政策的錯誤抑或認知執行的偏差，真的挺難釐清，但透過十二月四日這篇「回首越走越黑的教改之路」，可以看到對一○八課綱認知的許多偏誤，若因而導致認知結果的錯誤，那也不足為奇。

從九五課綱，一直走到一○八課綱，歷經修正前導試辦，戰戰兢兢走了十多年漫長歲月，發展出一○八課綱，強調「核心素養、適性揚才」，正符合因材施教的精神，習得「帶得走的能力」是全球教育的趨勢。部分課程鬆綁，讓各級學校針對發展重點開設課程，能更集中力量培育學生，既有基本學力，還有專業主力，立意良善，且開設課程有一定專業標準，豈是要教師應付課程？何需殫精竭慮變花樣？坐任學生一知半解？種種認知偏誤，不識一○八課綱精神與內容，縱使再認真研習，也僅是畫虎不成，徒有形似，難得其意。更遑論以莫須有的刪文為一○八課綱扣上「去中國化」的帽子，更顯荒腔走板！

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一桿子打翻所有教改的努力，是無稽之談。世界經濟合作暨發展組織（OECD）甫發布「國際學生能力評量計畫二○二二」數學、閱讀、科學素養全球排名，我國均較二○一八年進步，數學排名第三名；閱讀素養排名第五名；科學素養排名第四名；數學、閱讀與科學的表現均優於OECD平均，為二○一五年PISA評量數位化以來的最佳表現。這是集全國各級教師致力一○八課綱奏效的成果，數據會說話，完全否定一○八課綱的說法，顯然與事實不符。二○二二年世界衛生組織（WHO）在二十年來規模最大的全球心理健康報告中表示，全球大約每八人就有一人患有精神疾病。心理疾病的攀升，原因錯綜複雜，已是全球的大問題，卻簡單歸因給一○八課綱，真的是欲加之罪啊！

我是語文教師，在有限的語文教學時數中，授之以漁，讓學生學習如何學習的方法，以利遷移於各類文本閱讀，是教師該完成的任務。「學貫古今，博雅人生」是教師的期許，因此，對於文化與人格的認知與養成，不論是文言文或白話文，都是很重要的學習工具，不識文言文，無法讀懂傳統經典；不通白話文，難以運用於日常生活。而文本的多寡與解讀的方法，在於可提供解構閱讀理解鑑賞的示範是否足夠，而非涵蓋所有道德德目。且教師身教言教可隨時隨地影響學生，遠比道德知識的認知更具震撼力，跟課綱無涉，尊師重道的校園、合宜的生活教育，不是文言白話的問題，是方法習慣跟堅持的問題，即使面對新世代的挑戰，身為教師也不輕言「放下」，那些「放下」是不是正是現今校園問題嚴重的幫凶？面對新世代，教師的無力感及焦慮難免，需要我們互助分享找尋妥適的方法，這是我們的工作，是責任也是信念。

一○九年起，教育部國教署補助高雄市經典閱讀計畫，每年有二○○○位學生參加，每日朗讀經典詩詞曲及古文，五年累計有一萬人次，學生讀得很歡喜很開心。如果，大家覺得很重要，就一起來做，好好紮根吧！

（作者為高師大國文系副教授）

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