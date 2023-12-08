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自由廣場》笑看變色龍蹭深綠

2023/12/08 05:30

◎ 賴彥丞

民眾黨總統參選人柯文哲表示自己內心本質還是「深綠」，實在令台派支持者聽了除了啞然失笑，更多的是嗤之以鼻。

所謂「深綠」，正是堅定支持台灣主體性、台灣優先路線的本土勢力，光是柯文哲一再高喊「兩岸一家親」、主張重啟服貿協議、汙衊「抗中保台」、與國民黨狼狽為奸亂政，每一項都是令台派無法容忍的劣行，這樣的柯主席絕不可能是深綠，而是只想「蹭綠」來騙票的噁心政客。

吾人不禁想反問：柯文哲不久前才說「討厭國民黨但更痛恨民進黨」，現在反過來說自己是「深綠」，這到底是精神錯亂還是毫無中心思想？退萬步言，那既然柯主席自認是深綠，那何必要自詡「超越藍綠」、成立民眾黨、出來選總統，直接申請加入民進黨來支持賴清德不就好了？

柯文哲又說「軍事與外交維持蔡英文路線」，但是他先前一再主張「美中等距」、對國防軍售貶損為「買扁鑽還要自費」、稱「台灣只是美國架上的商品」以汙衊台美關係，種種離譜論述都處處與親中藍營唱和，對比所謂「小英路線」根本是天壤之別，柯主席以為人民都那麼好騙嗎？

柯主席搞砸「藍白合」而讓自身流失深藍票，就轉頭肖想深綠票，如此投機的政治性格實在使人感到反胃與不齒。

（作者是陽明交通大學碩士生）

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