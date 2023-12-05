自由廣場》﹙北社評論﹚選擇民主 選擇台灣

◎ 張葉森

二○二四年元月十三日台灣大選，是世界矚目的大事。這場選舉是台灣走向民主、自由、人權或恢復威權、專制生活的價值選擇，更是台灣和世界民主同盟同行，還是鎖進習近平一國兩制台灣方案的圈套，台灣人不得不慎。

近年選舉氣氛，因在野親中政黨結合中國滲透，利用新興社群媒體，散播巨量虛假訊息，煽動對執政黨不滿與仇恨，惡意操作換黨執政，尤其針對年輕選民，聲聲要「下架」現在的執政黨。當國際都要上架台灣，肯定執政黨時，他們卻要上架共產黨，讓台灣走回依賴中國的老路，成為中國的台灣代理人！它們恐嚇選民說，現在的執政黨繼續執政會觸發戰爭。然而，哪一組當選後戰爭可能性比較大？投降式的和平換來的將是屈辱和悲慘，有備戰能力才能防止戰爭，古諺，以戰才能止戰。

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回顧曾經輪替的民進黨和國民黨政績：一、GDP成長，陳水扁政府四．八%、馬英九政府二．八%、蔡英文七年平均三．四%；二、中央政府歲入歲出從二○○○年起算廿二年，二○一八年開始有盈餘，二○二二年更將盈餘分享國人，每人普發六千元；三、股市扁政府交接時九二九五．二點、馬政府交接時八○九五點（最低三九五五點）、蔡英文政府任內昨天已達一七四二一．四八點，成長近兩倍；四、外貿總額由二○一五年五二二六億倍增為二○二二年九○七五億美元；五、其他諸如減稅、零至六歲育兒津貼、高中學費全免、大學生學貸學雜費住宿費補助、長照補助推廣等福利政策，身為台灣人怎能不知不同政黨執政帶給自己的結果。只要選對的人，走對的路，台灣愈來愈強的國際競爭力，就是國人的光榮與驕傲。

二○一九年習近平提出的一國兩制台灣方案，到目前還繼續進行，香港的反送中悲劇收場。為了台灣人的幸福和後代子孫發展，二○二四年選舉不論總統或國會都必須要本土政權獲得勝利，才能確保台灣的安全。我們拜託所有的台灣人一定要珍惜手中的三票，不可放棄，不要因不滿現狀而放棄自己寶貴的一票。明年的一月十三日一定要出來投票，選擇台灣，選擇正確的領導團隊—總統支持賴蕭配，立委支持最強的台派候選人，政黨票各投喜好的台派政黨。選出最優秀的總統副總統，台派國會過半！天佑台灣！

（作者為台灣北社社長，醫師）

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