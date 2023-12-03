自由廣場》滿口錢錢錢，實在真了然！

◎ 胡巖

民眾黨總統參選人柯文哲最近的話題總是繞著「錢」打轉，繼「兩億當副手」、「一百億選總統」，昨再自爆黨庫只剩3600萬，「沒錢就得沿門托缽」，預估競選總共要花費2億多元。

一個總統候選人，不談國家政策，老是扯錢，實在真了然，難怪最近幾份民調都跌破兩成防線。

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距離投票僅四十多天，照理說，候選人不是忙著全省跑透透、到處拉票，就是發表國政白皮書、談論執政理想和大方向。但柯文哲宣布副手後的第一個週末，只出席一個醫事論壇，竟然沒有任何公開行程，競選至今，除了揶揄民進黨、逍遣國民黨，未見公開發表政策，這種「只談錢而不談政策」的候選人，要叫選民如何投得下？

柯談錢，刻意創造模糊的想像空間，說有人拿兩億美金要他當副手，他明知對方是誰，卻故意不說清，被記者逼急，再丟出三個姓氏，被影射者出面駁斥，柯無力反駁，耍賴說「翻過那一頁」；至於誰叫他拿出一百億競選總統，明明只要說出時間、地點和人名，自然一清二楚，但柯不說清楚，只搞影射，引導社會不當想像連結，這種心機和手段實在惡毒，選民如何託付重任給這種人？

好總統一定出自好國民，必須有好品德和好舉止，柯從醫界轉入政界，談話反反覆覆，毫無誠信，經常不當「失」言，卻自認才智過人，目中無人，跟人共事常是「鬧翻」收場，這種人若當上總統，對國家是福氣或災難？

中選會即將公告總統候選人名冊，拜託柯文哲多公佈國家政策，讓選民「聞香」一下，別成天談「錢錢錢」，或是哭哭啼啼，令人反感。

（作者是國小退休教師）

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