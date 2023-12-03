自由廣場》中共觀點/中華民國即台獨

◎ 劉熙明

藍營人士說民進黨的台獨立場是昧於中華民國在台灣的實際環境，也會引起共軍武力攻台。但民進黨早已將中華民國當成台灣是一個獨立國家，中華民國等同台灣是陳水扁、蔡英文兩位總統，以及不久將來賴清德總統等民進黨總統的「台獨」基本政策。因此，藍營人士批判賴清德的「台獨」，就是迴避中華民國即「台獨」的事實。

至於國民黨副總統候選人趙少康的笑話，就是當年競選台北市長時，趙胡扯民進黨陳水扁若當選台北市長，中華民國就會滅亡，事實證明，今中華民國照樣屹立不搖。反而是藍營人士到中國大陸或中國各級官員來藍營執政的台灣，中華民國就消失了。以此而言，消滅中華民國的其實是藍營人士。

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至於共軍是否會武力攻台，1950年以來至今，除了共軍實力與台灣人的抵抗力外，更有著1952年的舊金山合約後，美國主導台灣不是中華人民共和國領土一部分的國際條約下，協助護台，讓中共認為武力攻台會失敗。而現在美國等民主國家雖然不承認中華民國國號，但認同台灣是個民主體制的獨立國家或獨立政治實體，台灣如果改國號將牽動台海的緊張局面。因此，台灣人、民進黨與美國等民主國家的主流共識是維持1950年以來的台灣以中華民國之名行台獨之實。

在中共的論點，中華民國就是台獨，中共就是要消滅中華民國。因此，藍營人士口口聲聲的「反台獨」，就是與中共唱和的要消滅中華民國。可見國民黨的保衛中華民國就是保衛「台獨」，但國民黨竟然要以「反台獨」來保衛中華民國，除了邏輯不通外，就是得了精神分裂症，也是對內將中華民國國號做為政治鬥爭的工具。

（作者是國立台北教育大學台灣文化研究所兼任副教授）

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